LE AVVENTURE DI MELANIA JONES – LA FIRST LADY AMERICANA SBARCA IN EGITTO PER IL SUO VIAGGIO IN SOLITARIA E SCEGLIE UN OUTFIT DA ESPLORATRICE: CAPPELLO FEDORA, TAILLEUR SUI TONI DEL BEIGE E CAMICIA CON IL CRAVATTINO NERO – IL WEB SI SCATENA: ‘SEMBRA INDIANA JONES’ - MA LEI SE NE FREGA E, TRA UN CAMBIO DI LOOK E UNO SCATTO, RIVELA DI AVER "SEQUESTRATO" IL CELLULARE AL MARITO: 'BASTA SOCIAL'

Sul look non si scherza. Lo sa bene Melania Trump, che per la prima trasferta di Stato in solitaria ha preso l questione molto sul serio e ha voluto assicurarsi che i suoi outfit fossero spiccatamente in tema.

Così si è presentata in Egitto, dove ha visitato il sito archeologico delle Piramidi e incontrato il presidente Abdel-Fattah el-Sissi e la first lady Entissar Mohameed Amer fasciata in una vera e propria tenuta da esploratrice.

Cappello fedora, tailleur sui toni del beige e perfino camicia con il cravattino nero. Niente scarpe sportive però: per camminare nella sabbia Flotus ha scelto nientepopodimenoche un paio di ballerine Chanel.

Il suo look però ha scatenato l'ironia del web che lo ha giudicato non proprio moderno, per usare un eufemismo: in effetti "La mia Africa" non è mai sembrata così attuale.

Alcuni hanno accostato il look a quello di scena di Michael Jackson nel video si "Smooth Criminal", altri al dottor René Belloq nell'episodio di Indiana Jones "I predatori dell'Arca perduta". Insomma, i meme imperversano su Twitter, le risate pure.

Quanto meno ci ha provato, Melania, a togliere il telefono dalle mani del marito. Non è chiaro a questo punto se abbia mai avuto successo, fermando qualche sfogo sui social, ma non si è vergognata di farsi sentire: «Non sempre sono d' accordo con quello che twitta, e glielo dico. Gli do la mia onesta opinione e il mio onesto consiglio. Certe volte mi ascolta, certe altre no. Io ho la mia voce e le mie opinioni, ed è molto importante per me esprimere come mi sento».

La First Lady degli Stati Uniti ha appena concluso il suo primo viaggio in Africa, un continente che Donald Trump non ha ancora visitato da quando è alla Casa Bianca. Anzi, qualche tempo fa aveva definito i suoi paesi, da dove partono migranti non desiderati, come «shithole», ossia «buchi del cesso». Scegliendo di andare da sola in Ghana, Malawi, Kenya ed Egitto, Melania ha già preso una posizione per marcare la differenza.

Poi, sotto al profilo dell' enigmatica Sfinge, ha risposto alle domande dei giornalisti. Ha negato che qualcuno le abbia rinfacciato le offese del marito durante il viaggio, ha detto di essere contenta che Christine Ford sia stata ascoltata dal Senato nelle audizioni per la conferma del giudice Kavanaugh, ma non ha chiarito se crede alle sue accuse: «Dobbiamo aiutare tutte le vittime, qualunque sia l' abuso che hanno subito».

Poi si è lamentata per le polemiche sull' elmetto bianco, simbolo del colonialismo britannico, indossato durante un safari in Kenya: «Preferirei che la gente si concentrasse su quello che faccio, invece di quello che indosso». Quindi c' è stato lo scambio sul telefono, con un piccolo giallo. All' inizio il New York Times aveva riportato che Melania aveva detto di aver sequestrato il cellulare al marito, ma in realtà gli ha solo chiesto di metterlo da parte.

Più popolare del marito La First Lady è più popolare del presidente, un po' perché accade sempre così, e un po' perché viene vista come un bilanciamento di Trump, se non proprio una velata opposizione. Le polemiche però hanno investito anche lei, soprattutto quando era andata a visitare un campo di bambini migranti al confine col Messico, indossando un giacchetto con su scritto «I really don' t care. Do U?», ossia «Davvero non mi importa, e a te?».

Non manca chi dice che Melania, se davvero ha opinioni diverse dal marito, dovrebbe renderle pubbliche, e chi ha messo in dubbio la solidità del loro matrimonio. Lei però su questo punto è stata sempre molto riservata, mentre Donald non perde occasione per elogiarla: «Sta facendo un grande lavoro come First Lady».

