1. Quando non sei particolarmente eccitata ma sei annoiata a morte, e quindi… orgasmo?

2. Quando tutti sono a casa e devi essere furtiva

impilare un milione di cuscini e coperte su di te per silenziare il suono del tuo vibratore non è esattamente l'ideale, ma che altro hai intenzione di fare, lasciare che tutti ascoltino i suoni deliziosi del tuo orgasmo?

3. E quando nessuno è a casa e puoi fare qualche dannato rumore per una volta!

Le lunghe e ininterrotte ore di tempo per te stessa sono rare e sacre quando non vivi da sola. E dunque, l'unico vero modo per festeggiare è quello di alzare il volume del tuo porno e lasciarti andare ad un gemito.

4. Quando finisci per pensare a qualcuno a cui sicuramente preferiresti non pensare.

Non importa con quale fantasia inizi, ogni tanto qualcuno in modo casuale irrompe tua fantasia, ed ecco che ti sei ACCIDENTALMENTE MASTURBATA SU QUALCUNO A CUI NON HAI PENSATO IN UN CONTESTO SESSUALE PRIMA.

5. Quando la batteria del tuo vibratore si esaurisce nel momento più inopportuno

Quando sei così vicino ad essere al numero 4

6. Quando hai segnato una delle cose della tua lista delle cose-da-fare e devi ricompensare il tuo duro lavoro