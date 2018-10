CALTAGIRONE FA IL LEONE - IL COSTRUTTORE (ORMAI FINANZIERE) INVESTE ALTRI 31 MILIONI IN GENERALI E SALE AL 4,2%, STABILMENTE SECONDO SOCIO DOPO MEDIOBANCA. CON DEL VECCHIO VORREBBE UN AUMENTO DI CAPITALE PER AVERE LEGNA IN CASCINA PER ACQUISIZIONI, MA NAGEL NON CI PENSA PER NIENTE. LA LOTTA È IN VISTA DEL RINNOVO DELLE NOMINE LA PROSSIMA PRIMAVERA