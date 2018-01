BACCO, DI BACCO E VENERE - IL NOSTRO FOTOGRAFO LUCIANO DI BACCO APRE IL SUO ARCHIVIO E CI SOMMINISTRA UNA MILLY D’ABBRACCIO, SENZA VELI E MOLTI PELI, ALL’AQUAPIPER DI GUIDONIA NEL 1995 - ERA IL SUO PRIMO SPETTACOLO EROTICO IN PUBBLICO - GALLERY HOT

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

milly d abbraccio sul palco dell aquapiper (4)

1 - DAGONOTA

Le foto che pubblichiamo sono state scattare il 15 luglio 1995 all’Aquapiper di Guidonia, in provincia di Roma. Milly D’Abbraccio, all’epoca 30enne, era (probabilmente) al suo primo spettacolo erotico in pubblico. Era l’Italia all’alba della seconda Repubblica: gaudente, curiosa e birichina che lasciava spazio alla trasgressione senza castigo. Se è vero che “la patonza deve girare” (copy Berlusconi), all’epoca problemi non ce n’erano: girava. Eccome.

milly d abbraccio sul palco dell aquapiper (3)

2 - SOLITE STORIE ITALIANE

Onox per https://www.tripadvisor.it

Negli anni 90 questo parco fu una vera novità per la regione, una gestione quella di Mr Franz che portò il parco a livelli di notorietà nazionale, ottima gestione, buon intrattenimento, pulizia, e chi non ricorda l'abbinata parco aquatico di giorno e discoteca la sera con il support anche di quell'altro personaggio mito degli anni 90 Carlo Schicchi il promoter di quel team di pornostar da cicciolina alla pozzi ed altre che movimentavano le serate dell'acquapiper.

milly d abbraccio sul palco dell aquapiper (2)

Erano gli anni 90 tutto andava alla grande, poi la gestione passò di mano, e purtroppo passò a qualcuno con scarsi mezzi economici che pensò di far soldi al massimo campando di rendita sul nome acquisito e si arrivò ad una gestione pessima con ricorso massivo su personale non italiano per arrivare alla chiusura per norme igieniche. e ormai la struttura e l'ennesima morta che sta li in rovina... difficile possa ormai riaprire troppi I costi per riaprirla e e renderla appetibile come era nei suoi primi anni

