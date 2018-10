I BAMBINI CHE HANNO FATTO L’AMERICA - ERA IL 1908 QUANDO LEWIS HINE CON LA SUA MACCHINA FOTOGRAFICA VIAGGIO' ATTRAVERSO GLI STATI UNITI PER DENUNCIARE LA PIAGA DEL LAVORO MINORILE – COSTANTEMENTE MINACCIATO DAI PROPRIETARI DELLE FABBRICHE, HA DOCUMENTATO PER 10 ANNI LE CONDIZIONI DI LAVORO SPAVENTOSE, DIVENTANDO L’IMMAGINE DELLA PROTESTA CHE PORTÒ ALLA RIFORMA DELLE LEGGI FEDERALI

lavoro minorile 9

Era il 1908 quando Lewis Hine prese la sua macchina fotografica, divenendo il testimone del lavoro minorile per il “National Child Labor Committee”.

Per 10 anni Lewis viaggiò attraverso gli Stati Uniti, documentando il lavoro dei piccoli operai sotto il peso delle continue minacce da parte dei proprietari delle fabbriche che non volevano che le mani sporche, i volti stanchi e i vestiti lerci dei bimbi finissero in mano all’opinione pubblica, scatenando l’indignazione generale.

lavoro minorile 7

Tuttavia Hine non arretrò di un solo passo, adottando diversi travestimenti (tra cui anche il venditore di Bibbie) per scattare foto e intervistare i bambini che lavoravano nelle fabbriche o nelle strade.

Lewis Hine usava la sua macchina fotografica come strumento per accendere i riflettori sulle riforme necessarie per arginare il problema, concentrandosi sulle condizioni pericolose e spaventose in cui i bambini dovevano lavorare.

lavoro minorile 40

Rischiando la propria incolumità, Hine scattò migliaia di foto con un unico obiettivo: porre fine al lavoro minorile. E, naturalmente, la diffusione delle sue fotografie su giornali e riviste fu ripagata dal governo federale che, alla fine, dovette emanare leggi più severe sul lavoro.

