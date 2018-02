BANG! BANG! L’ITALIA SPARA– COLPI DI PISTOLA IN UN BAR A PISA, 4 FERITI – E’ A CACCIA A UN 21ENNE – IL RAGAZZO HA APERTO IL FUOCO DOPO UN LITIGIO PER LE IMPENNATE CON LA MOTO

spari bar pisa

Da www.iltirreno.gelocal.it

Un giovane è in fuga dopo avere sparato a quattro clienti di un bar nel quartiere Cep. Carabinieri e polizia lo hanno individuato.

Ore 15. Prosegue la caccia all'uomo in città, al liceo Carducci in piazza S.Caterina e anche al liceo Russoli vicino piazza dei Cavalieri gli alunni sono stati trattenuti in classe per mezz'ora in più per evitare rischi visto che l'uomo era ancora in giro. Sono state le forze dell'ordine a contattare la scuola per ragiondi di cautela. Si cerca un giovane di 21 anni.

Ore 14. Si è rivelato un falso allarme quello di Palazzo Blu. Carabinieri e polizia hanno lasciato la zona.

spari bar pisa

Ore 13,30. Carabinieri e polizia hanno accerchiato Palazzo Blu su Lungarno Gambarcorti. A quanto pare all'interno si troverebbe il ventenne autore della sparatoria di questa mattina alla Caffetteria Tirreno del Cep. Il traffico è stato bloccato e la zona è praticamente irraggiungibile per motivi di sicurezza.

spari bar pisa