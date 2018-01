Barbara Costa per Dagospia

woody allen soon yi previn

Mira Sorvino dice che le fa schifo aver lavorato con Woody Allen. Ma davvero? Allora restituisca l’Oscar che grazie a quel film ha vinto. La sua collega Greta Gerwig chiama alla carica tutte le attrici di Hollywood perché boicottino Allen, e dice che se avesse saputo la verità non avrebbe mai recitato con lui. La verità? E lei che ne sa? Per caso era presente sul luogo del misfatto? No, allora che parla a fare?

woody allen scandal 1992

Ritornano le accuse di molestie contro Woody Allen, sua figlia adottiva Dylan lo distrugge in tv, le femministe hanno un nuovo pene da sbranare. Da 25 anni su Allen pende un’accusa infamante che ha sempre con tutte le sue forze negato, rigettato, combattuto ma attenzione, non con le vigliacche armi mediatiche che si usano oggi: Allen ha sempre negato di aver abusato di Dylan davanti ad avvocati e giudici, nei tribunali, sottoponendosi a perizie mediche e alla macchina della verità, superando il test. Non una sua parola ai media, se non attraverso lettere ai giornali per ribadire la sua innocenza e la sua ferrea volontà di battersi per vie legali.

woody allen scandal 1992 (1)

Tutti dimenticano che quello tra Woody Allen e Mia Farrow è stato vero amore, lei è stata la sua musa, per lei Allen ha scritto e diretto 13 film. Per gli smemorati: Mia e Allen si innamorano, non si sposano, né mai convivono. Mia, già madre di tre figli adottivi e tre naturali, ne adotta altri due con Allen, Moses e Dylan, e ne ha da lui uno biologico, Ronan, oggi famoso per aver portato alla luce lo scandalo Weinstein (e che Mia Farrow oggi rivendica sui giornali come figlio suo e non di Allen, frutto delle corna da lei messe a Allen con Frank Sinatra).

woody allen ronan farrow frank sinatra

Dopo 12 anni l’amore di Allen per Mia finisce, succede quello che sapete, attaccabile da ogni punto di vista: si innamora, ricambiato, di una figlia adottiva di Mia, Soon-Yi. La ragazza è al college, con Allen si vedono di nascosto: quando Mia li scopre, scoppia una guerra terribile, perché Allen la lascia per Soon-Yi e chiede l’affido dei tre figli sopracitati. Mia inizia ad accusarlo di tutto, anche di essere un gay represso, gli mette i figli contro, gli imputa gli abusi su Dylan, e ferma un Sinatra che ha pronti due scagnozzi mafiosi incaricati di spezzare le ossa ad Allen. In aula volano gli stracci da entrambe le parti.

woody allen mira sorvino

Alla fine i giudici sentenziano che Dylan, come i suoi fratelli, è fin troppo provata dalle liti dei genitori, ma che le molestie sono invenzione e/o frutto del plagio di Mia su di lei. I giudici biasimano Allen per la relazione con la figliastra e gli negano l’affido dei tre figli perché il suo amore con Soon-Yi, loro sorella ma ora anche loro matrigna, causerebbe ai piccoli ulteriore stress psichico. Allen sposa Soon-Yi, crea con lei una famiglia, Moses, Dylan e Ronan crescono con Mia Farrow nell’odio verso il padre e solo Moses, adulto, riallaccia i rapporti con lui, accettando la sua versione dei fatti.

woody allen mia farrow soon yi

Ma i fatti oggi non contano più: per queste attrici autoproclamatesi paladine della giustizia, invasate della missione di ripulire il mondo dai maschi tutti porci a prescindere, Allen è l’esempio dell’uomo più porco tra tutti, il nuovo untore, colui che merita la morte artistica e sociale. Non è così quando Allen le vuole nei suoi film, in quei casi è il maestro assoluto, grazie a quei film ricevono premi e lodi, poi ci si scorda tutto e si entra a gamba tesa in una storia privata e difficile che non si conosce, e lo si fa non rispettando nessuno, perché in questo mondo impazzito se sei un uomo sei in qualche modo colpevole e la devi pagare.

woody allen greta gerwig to rome with love

Mai avrei immaginato di dover vivere un maccartismo sessuale, di assistere a una caccia alla streghe talmente ipocrita, dove ci si schiera sempre dalla parte di chi accusa. Mai avrei immaginato di vedere donne famose, attrici bravissime che, dall’alto dei loro milioni e della loro vita dorata lontana anni luce da quella di noi comuni mortali, inscenano una guerra dei sessi che in molti casi è solo bieca rivalsa, e fanno da mesi la lezione al mondo su come si deve vivere la sessualità, imponendo le loro regole alle relazioni tra uomini e donne.

woody allen greta gerwig to rome with love 1

Sicure di avere ragione, dall’alto della loro moralità, rompono le palle a chi non la pensa come loro, dubita della verità dei processi mediatici, e non vuole avere niente a che fare col loro vittimismo e vendicativo femminismo, muto davanti alle lotte difficili e sacrosante che altre donne combattono ogni giorno contro società non secolarizzate, che formano uomini violenti e donne realmente sottomesse.

woody allen dylan farrow

Ma queste sono battaglie senza nomi celebri, non ottengono né prime pagine né like sui social, e puzzano di povertà. E in ultimo, su Allen: è sempre stata la sua parola contro quella di Mia Farrow. Solo loro due sanno la verità. Due tribunali lo hanno assolto. Io credo che Dylan sia stata ferita, e tanto, dai suoi genitori, dalle loro guerre, e basta. È cresciuta con una madre astiosa e piena di odio. Il mio istinto di donna conosce la cattiveria cieca che invade certe mogli tradite, che farebbero qualsiasi cosa, anche la più meschina, per vendicarsi dei loro uomini.

mira sorvino woody allen la dea dell'amore mira sorvino oscar per la dea dell'amore di w. allen mia farrow woody allen con ronan e dylan mia farrow woody allen soon yi previn ronan farrow mia farrow woody allen con ronan 1992 woody allen mia farrow a roma 1992