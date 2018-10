BASTA UN POCO DI ZUCCHERO – I DOLCIFICANTI ARTIFICIALI PRESENTI NELLE BEVANDE ANALCOLICHE DANNEGGIANO I BATTERI INTESTINALI – UNO STUDIO CONFERMA CHE A CONTATTO CON SOSTANZE ARTIFICIALI QUESTI MICROBI, FONDAMENTALI PER LA NOSTRA SALUTE, RILASCIANO TOSSINE – MA SIAMO SICURI NON SIA MEGLIO BERE UNA COCA COLA RISPETTO A UNA COCA LIGHT?

DAGONEWS

coca cola made in messico 4

I dolcificanti artificiali presenti nelle bevande analcoliche, come quelli della Coca Light, potrebbero danneggiare i batteri intestinali.

Secondo una ricerca dell'Università Ben-Gurion del Negev e dalla Nanyang Technological University di Singapore, sei dolcificanti - tutti approvati per l'uso negli alimenti e nelle bevande negli Stati Uniti e nella Ue - sono risultati essere tossici per i microbi intestinali, confermando la possibilità di essere nocivi per la salute.

zucchero

Oltre all'aspartame, gli scienziati hanno analizzato sucralosio, saccarina, neotamo, advantame e acesulfame k attraverso un esperimento che prevedeva il contatto di queste sostanze con batteri che si trovano comunemente nell’intestino umano e che hanno un ruolo fondamentale nella regolazione ormonale, nell'assorbimento dei nutrienti, nella digestione e nel funzionamento del sistema immunitario.

Quando i microbi intestinali sono entrati in contatto con queste sostanze hanno iniziato a rilasciare tossine.

obesità

Ovviamente, più alta è la quantità di dolcificante artificiale, più tossine vengono rilasciate, secondo il team guidato dal professor Ariel Kushmaro che ha visto il suo studio pubblicato sulla rivista Molecules: «Si tratta di un'ulteriore prova che il consumo di dolcificanti artificiali influisce negativamente sull'attività microbica intestinale e può causare una vasta gamma di problemi di salute».

obesità

Le bevande dietetiche rappresentano un quarto del mercato delle bevande zuccherate, ma, secondo studi recenti, non sono così sane come si pensava in precedenza. I dolcificanti artificiali, infatti, sono stati ripetutamente collegati all'obesità, al cancro, al diabete di tipo 2, all'emicrania e persino alla tossicità epatica.

ZUCCHERO zucchero raffinato