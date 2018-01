BATTILANA, BATTI IL FERRO FINCHE’ E’ CALDO - LA MODELLA CHE DENUNCIO’ WEINSTEIN GIA’ NEL 2015 SI RILANCIA (ORA CHE IL PRODUTTORE E’ STATO DISTRUTTO): HA IN CANTIERE UN FILM SULLA SUA VITA E NON ESCLUDE “PROGETTI DI MODA” - “SONO PASSATA A BUGIARDA E RICATTATRICE A VITTIMA E EROINA…” - VIDEO

Da www.lastampa.it

AMBRA BATTILANA

Ha tanti progetti Ambra Battilana, la modella italo-filippina che é tra i testimoni chiave dell’accusa nel caso Ruby Ter. Tra questi, un film sul caso Ruby e “su tutta la mia vita”, che sarà più “reale di quella di Paolo Sorrentino per l’esperienza diretta che io ho avuto”, ma non esclude anche «progetti di moda».

Dopo lo scandalo del Rubygate, nel quale si é costituita parte civile, é andata a vivere negli Stati Uniti e, come ricorda il suo legale «ha avuto anche il coraggio» di denunciare per molestie il produttore americano Harvey Weinstein già nel 2015. «Adesso vivo a New York, sono innamorata dell’America ma spero di tornare in Italia, che é il mio paese», ha dichiarato la modella .

