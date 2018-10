“IN EUROPA MEGLIO DEL NAPOLI PER ORA C' È SOLO LA JUVE” – SCONCERTI ESALTA ANCELOTTI: “È STATO BRAVISSIMO A NON CANCELLARE LA LEZIONE DI SARRI E ADESSO HA UNA SQUADRA CHE NON HA UN SOLO GIOCO” - "L' INTER CONTRO IL BARCELLONA È STATO UN GATTINO SULLE GINOCCHIA DEL PADRONE. MA SI AVVIA A UNA QUALIFICAZIONE CHE SEMBRAVA IMPOSSIBILE ALL’INIZIO" – VIDEO