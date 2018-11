“SENTO IL BISOGNO DI ESSERE FOTOGRAFATO CON UNA DONNA PER DIMOSTRARE CHE NON SONO GAY” – LA SUPERSTAR DEL POP SHAWN MENDES E LA FRUSTRAZIONE DI NON ESSERE UN MACHO ETERO: "QUESTA COSA CHE SONO GAY VA AVANTI DA CINQUE ANNI. MI PIACEREBBE DIRE CHE NON ME NE IMPORTA, MA...". E RIVELA COME JUSTIN BIEBER GLI HA SOFFIATO HALEY BALDWIN, FIGLIA DI ALEC E KIM BASINGER