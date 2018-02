UNA BELLA VITA DA CANI - NEGLI STATI UNITI UN CANE SI E’ VISTO APPROVARE UN SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE DI 360 DOLLARI A SETTIMANA - MA NON E’ UNA STORIA FOLLE. E’ UN MALDESTRO TENTATIVO DI TRUFFA - ECCO COSA E' SUCCESSO...

Da www.lastampa.it

IL CANE MICHAEL RYDER

Michael Ryder si è visto approvare la richiesta di un sussidio di disoccupazione per un importo di 360 dollari a settimana. Tutto normale se Ryder fosse un normale cittadino statunitense, mentre in realtà si tratta di un bel Pastore Tedesco che dic certo non ha lavorato in una catena di ristoranti dell’area di Detroit così come indicato nel modulo di accettazione.

A raccontare la storia è il suo proprietario, l’avvocato Michael Haddock che vive a Saugatuck, città che si trova dall’altra parte dello Stato. L’uomo ha così deciso di chiamare l’Unemployment Insurance Agency del Michigan per chiarire l’origine di quella lettera. L’agenzia governativa gli ha spiegato che il sistema informatico ha inviato la lettera, ma poi hanno bloccato l’invio del denaro perché la richiesta è stata contrassegnata come sospetta: nello Stato, infatti, è alto il numero di richieste false di sussidi. I truffatori hanno accesso ai dati personali dei cittadini (nome, indirizzo, numero di previdenza sociale), e cercano di guadagnare soldi. Ma questa volta hanno preso un abbaglio non capendo che Ryder era un animale. «Sapevo che era intelligente, ma questa volta mi ha sorpreso» ha scritto ironicamente su Facebook l’avvocato Haddock raccontando l’incredibile storia.