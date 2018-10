LA BELLA VITA DELLA TRANS BRASILIANA GABRIELA MARTINS: “GUADAGNO 300MILA EURO ALL’ANNO, INCONTRO SEI CLIENTI AL GIORNO MA IL SABATO E LA DOMENICA NON LAVORO - I SOLDI LI PORTO TUTTI NEL MIO PAESE E CON LA PROSTITUZIONE MI SONO COMPRATA DUE CASE E UN CHIOSCO IN SPIAGGIA PER I MIEI IN BRASILE - UN INCONTRO DURA AL MASSIMO 15 MINUTI PERCHE' MOLTI HANNO EIACULAZIONE PRECOCE E I MIEI CLIENTI QUASI TUTTI PASSIVI: IL MIO PENE E’ DI…”

Da “la Zanzara - Radio 24”

La numero uno delle trans si chiama Gabriela Martins, ha 25 anni, è brasiliana, residente a Modena, e a leggere le recensioni di Escort Advisor ottiene il massimo delle preferenze dei "puttanieri". A la Zanzara su Radio 24 dice: “Abito a Modena, ma mi sposto sempre. Sono sempre in tour. Ho 25 anni, ho iniziato le cure ormonali a 16 anni. Sono arrivata in Italia a 21 anni, ho iniziato coi film porno e dopo un po’ ho iniziato con la prostituzione”. Poi: “In media faccio sei clienti al giorno. Circa 1500 clienti all’anno. Con una media di 15 centimetri in tutto fa 23 chilometri e mezzo, praticamente la distanza tar Padova e Venezia. Di uccello”.

Quanto guadagni?: “Più o meno 300mila euro all’anno. Li mando tutti in Brasile. E con quelli ho comprato due case e un chiosco in spiaggia. Faccio vivere bene mamma e papà. Li sento ogni giorno, i miei”. “E’ giusto legalizzare – aggiunge - e pagare le tasse. Ci sono molte ragazze che hanno bisogno di cure e assistenza”. Quale è la tua specialità: “Coi clienti sono più attiva, e lavoro soprattutto come padrona. I clienti sono curiosi e io sono sempre pronta. Il mio membro è di 21 centimetri. Una pasticca la prendo sempre. E mi serve per lavorare. Da me vengono molte persone famose, politici, calciatori, manager…”.

“Non arrivo sempre all’orgasmo. Ma gli italiani sono molto veloci, hanno una eiaculazione precoce. Un incontro con un cliente dura in media un quarto d’ora. Le tariffe? Da 100 a 200 euro”. Tra le recensioni: “E' molto meglio dal vivo che in foto! Dopo le pulizie di rito (bagno caldo e pulito con asciugamani dedicato al cliente) ci accomodiamo nel suo letto matrimoniale ed iniziamo a limonare come due fidanzatini, lei molto partecipe, tant'è che il suo pirillone (di tutto rispetto ma non enorme) inizia a far pressione sugli slippini.

Decido di assaggiarlo mentre lei mi stuzzica con le dita il mio buchetto. Faccio fatica a resistere, lei è molto bella e ci sa fare, e decido di volerla dentro di me, inizia prima lentamente e poi ritma i colpi facendomi concludere e lasciandomi sul letto completamente appagato”; “Ho trovato facilmente l'appartamento e appena entrato mi sembrava di aver sbagliato porta tanto era bella e femminile. Io sono passivo quindi mi sono buttato a spompinarla e lei apprezzava molto. Poi delicatamente mi ha fatto stendere e mi ha penetrato dolcemente…”

