DI BEN IN MEGLIO – BEN AFFLECK HA ANNUNCIATO SU FACEBOOK DI AVER CONCLUSO UN CICLO DI REHAB PER SCONFIGGERE I PROBLEMI CON L’ALCOL: ‘COMBATTERE OGNI DIPENDENZA È UN LAVORO A TEMPO PIENO’ – A FINE AGOSTO L’ATTORE ERA STATO TRASCINATO IN CLINICA DALL’EX MOGLIE JENNIFER GARNER

Questa settimana ho terminato un periodo di quaranta giorni in un centro per la dipendenza dall'alcol...". Comincia così la nota ufficiale che Ben Affleck ha voluto condividere sui social per ringraziare la sua famiglia e tutti coloro che gli sono rimasti vicini e lo hanno supportato nelle settimane del ricovero.

L'attore resta in cura ambulatoriale e continuerà ad entrare ed uscire dal rehab ancora per qualche mese: "Combattere ogni dipendenza è un lavoro a tempo pieno", aggiunge...

"Il supporto ricevuto dalla mia famiglia, dai miei colleghi e dai miei fan ha significato molto di più di quello che posso dire: mi ha dato la forza e il sostegno per parlare della mia malattia con gli altri".

Affleck, 46 anni, è entrato per la terza volta in un rehab alla fine di agosto (il 22), incoraggiato e fisicamente accompagnato dall'ex moglie Jennifer Garner."Combattere ogni dipendenza è una lotta lunga e difficile" ha continuato l'attore: "Ed è per questo non si è mai veramente dentro o fuori dal trattamento, è un impegno a tempo pieno, sto combattendo per me stesso e la mia famiglia.

Tante persone hanno usato i social media per parlare del loro percorso con una dipendenza. A queste persone voglio dire grazie. La vostra forza mi ha ispirato e supportato in modi che non pensavo fossero possibili.

Aiuta sapere di non essere solo. Come mi sono dovuto rammentare, se hai un problema, chiedere aiuto è un segno di coraggio, non di debolezza o fallimento. Con l'accettazione e l'umiltà, continuo ad avvalermi dell'aiuto di così tante persone e sono grato a tutti quelli che sono li per me. Spero che lungo la strada io possa dare un esempio agli altri che stanno lottando".

Molti i messaggi di sostegno arrivati in seguito alla pubblicazione del commovente post. In molti gli sono stati vicini, ma soprattutto l'ex moglie (i due sono separati dal 2015) Jennifer Garner e i figli: la battaglia di Affleck è soprattutto una battaglia nel nome della famiglia.

