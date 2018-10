BERGOGLIO SOTTO ATTACCO - IL FRONTE CONSERVATORE FA CIRCOLARE DA SETTIMANE UN DOSSIER SULLE CONDOTTE IMMORALI DI MONSIGNOR EDGAR PEÑA PARRA, SCELTO DAL PAPA COME NUOVO SOSTITUTO DELLA SEGRETERIA DI STATO - IL PRELATO VENEZUELANO AVRA’ UN RUOLO CHIAVE PER IL GOVERNO DELLA CURIA E I NEMICI DEL PONTEFICE HANNO SUBITO IMBRACCIATO I CANNONI

Estratto dell'articolo di Emiliano Fittipaldi per http://espresso.repubblica.it

Un altro attacco a papa Francesco: veleni sul nuovo braccio destro

Monsignor Edgar Peña diventerà tra qualche ora uno degli uomini più influenti della Santa Sede: come annunciato da Francesco lo scorso Ferragosto, l'ex nunzio in Mozambico siederà dal 15 ottobre sulla poltrona di Sostituto per gli affari generali alla Segreteria di Stato. Un incarico che lo proietta nell'empireo della gerarchia ecclesiastica, secondo – per influenza - solo al papa e al segretario di Stato Pietro Parolin.

[...] Se il nunzio a Roma è un marziano, in Venezuela lo conoscono in tanti. Molti lo stimano. Altri assai meno. Come Carlo Maria Viganò, che nel celebre j'accuse contro Francesco ha dedicato al monsignore sudamericano parole di fuoco.

[...] Pena Parra ha molti nemici. E qualcuno di essi, nove giorni dopo la sua promozione, ha deciso di prendere carta e penna, e compilare un durissimo rapporto sulle presunte condotte immorali del sacerdote. [...]

Il dossier di 25 pagine è firmato dai “Laici dell'arcidiocesi di Maracaibo” [...] e nei giorni scorsi è finito nella posta elettronica di alcuni prelati, che hanno prontamente informato il papa.

L'Espresso lo ha letto. Cuore delle accuse, è una missiva del 1985 firmata proprio da Roa Peréz e spedita al rettore del primo seminario (il San Tommaso D'Aquino a San Cristobal) frequentato dal giovane Peña Parra. [...]

«Ora mi arriva una lettera anonima da Caracas, che dice che (Pena Parra, ndr) “fu espulso dal seminario San Tommaso D'Aquino alla fine del suo terzo anno perché omosessuale...”. Afferma che tale fatto “è stato verificato nella realtà dal suo padre assistente di quell'anno di studio, Padre Leye, e che lei non è arrivato a saperlo” perché un sacerdote di questa arcidiocesi ha falsificato il rapporto».

«Non so se si tratta di intrighi» conclude infine Roa Peréz. «Può immaginare Sua Signoria illustrissima l'angoscia che ora mi assale. Ho molto bisogno di sacerdoti, ma non posso essere “un pietoso empio” come afferma un santo della Chiesa riferendosi all'ordinazione di coloro che sono chiaramente indegni. Come ho detto può trattarsi di intrighi, e può essere vero quello che l'anonimo sostiene con fermezza. La prego con veemenza che riveda i rapporti e ascolti Padre Leger per vedere se ricorda il caso».[...]