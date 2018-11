CELLI, CONFESSIONI DI UN KILLER (QUASI) PENTITO - ‘FAZIO È CRESCIUTO IN RAI MA IGNORA COSA SIA LA GRATITUDINE. LA MAGLIE LA MANDAI VIA MA POI L’INCHIESTA FINÌ NEL NULLA E MI SCUSAI, ANCHE IN UN LIBRO. FRIZZI? IL PROGRAMMA CHE FACEVA NON MI PIACEVA, MA QUANDO LO RIVIDI AL FUNERALE DI BIBI BALLANDI SONO RIMASTO STRAZIATO’. E PER QUELLA STORIA TRA SONIA RAULE, TATÒ E LA NOVELLA PICCANTE…