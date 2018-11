BINARIO MORTO – ENNESIMA GIORNATA DI CAOS NELLA RETE AD ALTA VELOCITÀ: UN TRENO ITALO SI BLOCCA E PROVOCA RITARDI A CATENA SU TUTTI I CONVOGLI DIRETTI AL SUD NELLA LINEA MILANO-ROMA – LE VERSIONI DI NTV E FERROVIE NON COINCIDONO, MA SONO ORMAI MESI CHE IL LIVELLO DI PUNTUALITÀ DELL’ALTA VELOCITÀ VA PEGGIORANDO – L’AD DI TRENITALIA BATTISTI SBOTTA: “SITUAZIONE INACCETTABILE”

Ancora una mattinata di disagi per i viaggiatori che hanno utilizzato la rete ad alta velocità tra Milano e Roma. Che cosa è successo? Secondo Trenitalia a partire dalle 9,20 e per un’ora a partire un treno Italo è rimasto fermo provocando ritardi a catena per tutti i treni diretti verso il sud Italia.

La versione di Ntv è diversa: un convoglio Italo ha effettivamente avuto un’avaria e si è bloccato ma solo per 26 minuti per poi raggiungere la stazione di Reggio Emilia dove però si sono verificati due guasti strutturali che hanno ulteriormente rallentato la circolazione. Quel che è certo è che tutto il servizio Av è andato in tilt con ritardi che hanno anche raggiunto gli 80 minuti. E non è la prima volta.

Da alcuni mesi la rete dell’alta velocità italiana è finita sotto osservazione a causa dell’abbassamento dei livelli della puntualità. L’Autorità di regolazione del traffico ha monitorato la situazione e in un report ha messo in luce come nei primi sei mesi del 2018 un convoglio su due dell’alta velocità sia arrivato in ritardo alla stazione di destinazione.

Si spiega così perché Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Fs, ha chiesto la convocazione di un tavolo urgente con i vertici di Rete Ferroviaria italiana e i gestori del servizio (Trenitalia e Ntv) perché si tratta di una «situazione inaccettabile». Battisti, da pochi mesi alla guida del gruppo Fs, ha «preso atto della gravità della situazione» e del fatto che «la puntualità dei treni da molti mesi mostra forti problematiche e non evidenzia miglioramenti apprezzabili».

La convocazione del tavolo, dal suo punto di vista, ha l’obiettivo di «concordare o, se necessario, imporre, nel pieno rispetto della cornice regolatoria, le idonee misure per ripristinare nel più breve tempo possibile la puntualità ai migliori standard, almeno pari agli stessi livelli raggiunti negli anni precedenti». Ntv ha assicurato il rimborso automatico del 25% del prezzo del biglietto.

