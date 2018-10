BOCCATA D’ASIA – ARGENTO TORNA IN GRANDE SPOLVERO SOTTO I RIFLETTORI DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA – SUL RED CARPET, INSIEME A MANUEL AGNELLI, MOSTRA MUSCOLI, LINGUA E COSCE ALL'ARIA - E FRIGNA SU ''X FACTOR'': “MI SENTO TRADITA, È UN’INGIUSTIZIA” (AMEN)

ASIA ARGENTO ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

asia argento 8

Le braccia alzate a novanta gradi, piegate in stile Popeye, come a dire «la forza non mi manca». Asia Argento attira su di sé i riflettori del Festival del cinema di Roma sfilando sul red carpet insieme all’amico Manuel Agnelli, prima della proiezione del documentario «Noi siamo Afterhours».

Applausi e selfie per l’attrice 43enne, che si prende così una specie di rivincita dopo mesi bui, di lutti e polemiche, culminati addirittura con la sua esclusione da giudice di X Factor.

asia argento 7

«Mi sento molto tradita, è un’ingiustizia», ha dichiarato al Messaggero sfilando sul tappeto rosso. Capello liscio e abito rosa corto, pieno di paillettes, ai piedi un paio décolleté col tacco a spillo, anche loro rosa naturalmente: Asia saltella,abbraccia Manuel, poi si gira e scappa di nuovo facendo impazzire i fotografi. Sembra aver finalmente ritrovato la carica giusta per dare il via ad un periodo più felice e mettersi alla spalle un vero e proprio «annus horribilis».

asia argento 6

Era proprio un anno fa, infatti, quando la sua voce si alzò più alta di tutte nell’inchiesta del New York Times contro Harvey Weinstein: «Sì, mi ha violentata quando avevo vent’anni.

Se non ne ho parlato prima è perché ho avuto paura». Paladina del fervente movimento #MeToo, con tanto di marcia a Roma lo scorso 8 marzo, l’attrice è stata costretta a incassare – soprattutto in Italia – le offese di chi non era d’accordo con le modalità e i tempi della sua scelta di denunciare.

Il peggio, per lei, arriva in estate: a giugno il suo compagno Anthony Bourdainviene trovato morto nella sua camera d’albergo, a Strasburgo. «Sono devastata, lui mi proteggeva».

asia argento 5

Come se non bastasse, poche settimane più tardi arriva una nuova violenta bufera: il New York Times rivela che Asia ha pagato 380miladollari un giovane attore che l’aveva accusata di violenza, tale Jimmy Bennett: l’aggressione risalirebbe al 2013, quando il ragazzo non era ancora maggiorenne.

Lui inizia a rilasciare interviste confermando il fatto, lei si difende: «Non sono colpevole, mi hanno detto “pedofila” ma non ho fatto niente. Vorrei tornare a X Factor». Quello, purtroppo, non è più possibile, intanto però ritrovare il sorriso può essere un primo passo.

asia argento 10 asia argento e manuel agnelli 1 asia argento 4 asia argento 3 asia argento 9 asia argento 11 asia argento 12 asia argento 13 asia argento 2