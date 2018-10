BOCCATA D’ASIA – L’ATTRICE VOLTA PAGINA CON UN NUOVO UOMO, IL 29ENNE AMERICANO ELIAS FRANCO – I DUE SONO STATI AVVISTATI A FIRENZE MENTRE PASSEGGIAVANO MANO NELLA MANO TRA UNA VISITA AGLI UFFIZI E UNA CENA TOSCANA: LEI DICE CHE È SOLO UN AMICO E SU INSTAGRAM LO RINGRAZIA PER LA GIORNATA TRASCORSA INSIEME. MA AL MOMENTO DI RIENTRARE IN ALBERGO…

Fiamma Tinelli per “Oggi”

Asia Argento volta pagina. Dopo le tempeste, l’attrice romana 43enne è pronta a ricominciare: come mostrano le foto esclusive del settimanale Oggi, si regala una gita a Firenze con Elias Franco, artista di 14 anni più giovane di lei. Lei lo definisce solo “un amico”, ma chi li ha visti in giro insieme per la città giura che fossero intimi.

SI CONOSCONO DA TEMPO - No, Asia non tornerà a X Factor. Ma bisogna andare avanti. Camminare. Respirare. Sorridere. Magari con un nuovo uomo al fianco. Firenze, un sabato piovoso di ottobre. Asia Argento – reduce dalla tempesta dello scandalo Bennett – arriva in un hotel del centro nel pomeriggio.

Con lei, un ragazzo. Un tipo originale, con dei guanti che gli coprono metà mano, i dilatatori alle orecchie e un tatuaggio sul collo che recita “Amazing”, fantastico. È Elias Franco, 29enne newyorkese di origini portoricane. Stilista e fotografo per il collettivo Miny, a New York Elias ha una figlia di due anni, Rose. Lui e l’attrice romana si conoscono da tempo.

MUSEI, BACI E SCHERZI - Lasciati i bagagli, i due escono a fare un giro in città. Fanno le foto al campanile di Giotto, come due turisti qualsiasi. Poi cercano di visitare il Battistero, ma senza biglietto non si può. Asia ed Elias girano per le vie del centro abbracciati, mano nella mano, senza nascondersi. Palazzo Vecchio, il David, non si fanno mancare nemmeno gli Uffizi.

Quando escono dal museo, la pioggia si è fatta insistente. Ma non importa, c’è ancora tempo per camminare a naso all’insù, scherzare, darsi un bacio. Alla fine, dopo una cena toscana, la coppia rientra in albergo, le braccia che stringono il corpo dell’altro mentre camminano. Le luci della loro stanza si accendono calde mentre fuori fa già buio. Questa notte fiorentina, silenziosa e lunga, la passeranno insieme.

«Grazie per avermi portato in giro per musei. Siamo due amici riuniti», scriverà Argento su Instagram accanto a un selfie con il giovane americano.

FLIRT DI UNA NOTTE? - «Amici». A chi li ha incontrati a spasso per Firenze, però, Asia e Elias sono parsi qualcosa di più. Se si tratta di un nuovo amore agli inizi o del flirt di una notte, è presto per dirlo.

«La vita è un bel libro ed è tempo di voltare pagina», ha scritto Asia dopo la sua lunga intervista-confessione con Massimo Giletti. Certo, ora dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Lodo Guenzi, frontman della band Stato Sociale, ha preso il suo posto di giudice a X Factor.

Sui social hanno protestato in molti, ma Argento aveva già capito tutto mesi fa: «Se perdo il lavoro me ne vado in Africa», ha scritto. Uno sfogo, certo.

ORA PENSA AI FIGLI - Ma Asia ha due figli da accudire, Anna Lou e Nicola, una carriera da far ripartire. Può tornare a New York, ma dovrebbe affrontare il ricordo di Anthony Bourdain e l’ostilità dei media americani.

Oppure ricominciare da Roma, la sua città. E ricostruire la sua vita da lì, mattone su mattone. Chi la conosce, assicura che Asia non smetterà di sorprendere. In fondo, di lei si può dire tutto. Ma non che le manchi il coraggio.

