15 mar 2018 16:54

BOOM! ‘GRAND SLAM’ COMPIE SETTANT’ANNI - SI FESTEGGIA LA ‘NONNA DI TUTTE LE BOMBE’ USATA DALLA RAF PER COLPIRE LA GERMANIA DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE - E' STATO L'ORDIGNO ESPLOSIVO (NON NUCLEARE) PIÙ EFFICACE DI SEMPRE, FINO AL 2017, QUANDO GLI USA SGANCIARONO LA GBU-43 CONTRO L’ISIS IN AFGHANISTAN - (VIDEO)