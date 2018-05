BOTTE DA ORBI – VIDEO: IN GRAN BRETAGNA SCOPPIA UNA RISSA PRESSO UN DISTRIBUTORE DI BENZINA: VOLANO MATTONI MENTRE UN UOMO SI DIFENDE COLPENDO ALLA TESTA IL SUO RIVALE CON UNA PALA CHE SE NE INFISCHIA DELLA BOTTA E CONTINUA A LOTTARE – IL VIDEO DELLA MEGA SCAZZOTTATA DIVENTA VIRALE SUI SOCIAL

VIDEO: RISSA A COLPI DI MATTONI E PALE A GREENWICH

DAGONEWS

rissa a greenwich 5

Quando ha visto quell’uomo lanciare un mattone e difendersi a colpi di pala è rimasto a bocca aperta e ha iniziato a filmare.

L’unica cosa che sapeva è che era andato a un distributore di benzina di Greenwich per fare il pieno e si è ritrovato a essere il testimone di una mega rissa.

rissa a greenwich 4

Come si vede nelle immagini girate da una persona che preferisce mantenere l’anonimato, un uomo riesce a scansare per pochi centimetri un mattone.

Poi prende una pala in mano per difendersi e attacca violentemente l’aggressore che gli si era scagliato contro: quest’ultimo viene colpito in testa, ma sembra non essere stordito.

rissa a greenwich 3

Ai due si uniscono altre persone: una mega rissa che dura pochi secondi, appena il tempo di separare i due contendenti, che vengono allontanati, mentre l’uomo che brandiva la pala continua a essere minacciato con un mattone.

rissa a greenwich 2

«Purtroppo non so cosa sia successo - racconta il testimone - Mentre entravo nel distributore di benzina per mettere benzina ho sentito un frastuono e ho visto due gruppi di uomini avvicinarsi e iniziare a lottare. Il tutto è finito grazie ad alcune persone che li hanno divisi».

rissa a greenwich 1

Il video è stato pubblicato on line ed è diventato virale.