24 nov 2018 11:11

BRAVI AL VOLANTE – MICHELE BRAVI, 23 ANNI, È STATO COINVOLTO IN UN INCIDENTE MORTALE IN CUI HA PERSO LA VITA UNA DONNA DI 60 ANNI – IL CANTANTE ERA ALLA GUIDA DI UNA BMW IN ZONA SAN SIRO, A MILANO, MENTRE LA VITTIMA ERA A BORDO DI UNA MOTO DI GROSSA CILINDRATA – “QUESTO AVVENIMENTO MI HA SCONVOLTO LA VITA. FACCIO UN PASSO INDIETRO E ANNULLO TUTTI I MIEI IMPEGNI…”