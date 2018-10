A BRIDE IS BORN – VIDEO: LADY GAGA SPOSERA' IL FIDANZATO CHRISTIAN CARINO (CHE HA ORIGINI IRPINE) – I RUMOR SI ERANO FATTI PIÙ INSISTENTI DOPO CHE UNO ZAFFIRO ROSA DA 11 CARATI, CIRCONDATO DA UN CORONA DI DIAMANTI, ERA STATO AVVISTATO SUL SUO DITO – LA CONFERMA È ARRIVATA QUANDO MISS GERMANOTTA È SALITA SUL PALCO DELLE DONNE HOLLYWOODIANE HA RINGRAZIATO IL ‘FIANCÉ CHRISTIAN’

Stefania Saltalamacchia per "www.vanityfair.it"

lady gaga e christian carino 1

Lady Gaga è pronta ad andare a nozze. La cantante, adesso anche attrice, ha confermato ciò che le sue mani avevano lasciato intendere già da qualche settimana: il manager Christian Carino le ha fatto la fatidica proposta («will you marry me?») e lei ha detto sì.

Miss Germanotta ha lanciato la «bomba» durante la 25th Annual Women in Hollywood Celebration. È salita sul palco, ha ritirato il premio e ha semplicemente ringraziato «my fiancé Christian». E fiancé è il termine che inequivocabilmente lascia intendere l’intenzione di dire «per sempre».

lady gaga 1

I due fanno coppia dall’ottobre 2017, un anno dopo la rottura tra lei e Taylor Kinney, ex promesso sposo. Più grande di lei (49 anni lui, 32 lei), Christian l’accompagna sempre all’inizio di ogni red carpet, mano nella mano, rimanendo poi nell’ombra a pochi metri dalla passerella.

Le è stato vicino nei periodi più difficili, quelli della separazione da Kinney e quelli in cui doveva ancora fare pace con i suoi tormenti. «La cosa migliore dell’essere innamorati è avere qualcuno che ti afferra quando stai per cadere», ha rivelato di recente lei, alludendo al nuovo partner.

Metaforicamente e non: «Quando ero nel backstage dell’ultimo tour, lui era sulle scale, per assicurarsi che stessi bene».

lady gaga e christian carino 10

E in questo mese di red carpet e di successo, per il debutto al fianco di Bradley Cooper, che l’ha anche diretta per la prima volta in «A Star is Born», non era passato inosservato il gioiello al dito della star: uno zaffiro rosa da 11 o 12 carati, circondato da un corona di diamanti, molto simile l’anello di fidanzamento di Gwyneth Paltrow, neo signora Falchuk, e a quello della principessa Eugenie di York.

Il valore? Oltre 100 mila dollari. E adesso sappiamo che vuol dire solo una cosa: è una (nuova) promessa d’amore.

