I BUCHI NERI DI ROMA - VALERIO VELTRONI, FRATELLO DI WALTER E AMMINISTRATORE DEL PALAZZO IN CUI È MORTA DESIRÉE: ''NON È UN CASO SE UN'INTERA VIA AL CENTRO DI UNA CITTÀ DIVENTI UNA ZONA FRANCA. I BUCHI NERI O SI BONIFICANO O SI ALLARGANO''. A VIA DEI LUCANI CI SONO 88 APPARTAMENTI, DOPO LE OCCUPAZIONI I RESIDENTI SONO IN FUGA E AFFITTANO A PREZZI STRACCIATI

[…] via dei Lucani […] è il posto dove si possono tenere prigioniere per ore un paio di ragazze, drogarle, stuprarle in gruppo, lasciarne una moribonda dentro un falansterio, uscire e andarsene sicuri che nessuno denuncerà. È la via che conta, sempre negli stessi 300 metri, 88 appartamenti offerti in affitto a prezzi stracciati dai residenti in fuga. È il tratto in cui, solo nel 2018, si sono registrati una dozzina di fatti di sangue, compresa la gambizzazione del figlio del titolare di un' antica fabbrica di ombrelli, che pochi giorni dopo ha chiuso l' attività e amen.

«Non può essere un evento fortuito, non è possibile che un' intera via al centro della Capitale diventi zona franca, all' improvviso, solo per una catena di casualità» dice Valerio Veltroni, amministratore della Tundra Orange Immobiliare, proprietaria del civico 22 in cui è morta Desirée Mariottini. Il ministro dell' Interno Matteo Salvini ieri lo ha chiamato in causa, quasi a suggerire una responsabilità dei proprietari nel collasso dell' area. In realtà, chi vive in via dei Lucani sospetta altro. Le connessioni tra le bande autoctone dello spaccio e gli ultimi arrivati, gli stranieri, sono chiare a tutti.

[...] tutto è precipitato in fretta, dal 2015, quando all' improvviso gruppi di occupanti apparentemente occasionali si sono impadroniti dei cantieri. Stranieri africani, sbandati, spacciatori, con una singolare resistenza agli sgomberi, pure ripetutamente eseguiti dal commissariato di zona.

Li buttavano fuori, tornavano il giorno dopo. […] I residenti, dopo aver presentato decine di denunce, raccontano episodi con il sapore dell' avvertimento mafioso. […]

«Perché chi governa non capisce che questi sono buchi neri che, se non si bonificano, si allargano?» si chiede Valerio Veltroni. [...]

