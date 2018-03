IL BUEN RITIRO DI ADOLF - IN UN NUOVO FILMATO RIEMERSO DALLA COLLEZIONE PRIVATA DEL FUHRER, SI VEDE HITLER PASSARE IL TEMPO NEL SUO NOTO RIFUGIO DI BERGHOF, SULLE ALPI BAVARESI, RILASSANDOSI E INCONTRANDO ALTI UFFICIALI TEDESCHI MENTRE EVA BRAUN FA SCI D’ACQUA IN UN LAGO, ESERCIZI DI GINNASTICA, E I DUE TENTATIVI DI ASSASSINARLO... (VIDEO)

hitler e eva braun al berghof

Questa settimana è riemerso un nuovo video dalla collezione privata del Fuhrer, con delle immagini inedite dove si vede la moglie Eva Braun fare sci d’acqua in un lago e degli esercizi di ginnastica alla sbarra mentre Hitler si intrattiene coi suoi scagnozzi nel suo rifugio prediletto di Berghof, nell'Obersalzberg delle Alpi Salisburghesi.

In un altro spezzone si vede Hitler in alta uniforme mentre incontra degli alti ufficiali nazisti, tra cui Albert Speer, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Joachim von Ribbentrop, Reinhard Heydrich e Karl Wolff,

hitler al berghof

Apparte la Wofsschanze (“La tana del lupo”), il suo quartier generale militare - in quella che allora era la Prussia orientale, attuale Polonia - per invadere l’Unione Sovietica, Hitler passò la maggior parte del suo tempo al Berghof durante la guerra.

Oltre a essere il suo luogo di villeggiatura preferito per dieci anni, il Berghof era anche uno dei suoi quartier generali più conosciuti in tutta Europa. Nell’aprile del 1945 fu danneggiato dall’aviazione britannica e in seguito, nel maggio di quello stesso anno, gli venne dato fuoco dalle truppe delle SS in ritirata, finché il governo bavarese non lo demolì del tutto nel 1952.

hitler al berghof 3

L’area divenne una sorta di attrazione turistica per i tedeschi durante gli anni ’30 dove i visitatori si radunavano sulla strada o nei sentieri pubblici nella speranza di riuscire a intravedere il Fuhrer a distanza.

Ciò comportò necessariamente una serie di misure di sicurezza e di restrizioni in tutta la zona e con lo scoppio della guerra furono innalzate perfino delle massicce difese antiaeree, incluse delle macchine che generavano fumo per nascondere la residenza dall'occhio dall’aviazione nemica.

Furono anche schierate diverse truppe della Wehrmacht nei dintorni, motivo per cui gli inglesi non vi tentarono mai un attacco diretto.

hitler al berghof 4

Il Berghof ospitò diverse figure politiche, esponenti della monarchia, capi di stato, diplomatici insieme ad artisti, cantanti e musicisti.

I visitatori di maggior rilievo venivano accolti sulle scalinate esterne da Hitler in persona e tra questi ci furono David Lloyd George (3 marzo 1936), l’ Aga Khan (20 ottobre 1937), Il Duca e la Duchessa di Windsor (22 ottobre 1937), Kurt von Schuschnigg (12 febbraio 1938), Neville Chamberlain (15 settembre 1938) e Benito Mussolini (19 January 1941).

La cerchia sociale di Hitler nel suo rifugio includeva la famiglia della moglie e gli amici, le mogli e i figli di altri leader nazisti e lo staff che partecipava ogni anno alla foto di gruppo che si teneva nel giorno di compleanno del Fuhrer.

hitler al berghof 2

La ‘scena sociale’ del Berghof ebbe però fine il 14 luglio del 1944, quando Hitler dovette abbandonarla per dirigersi ai suoi quartieri generali in Prussia per non farvi mai più ritorno.

Tra i vari ospiti ce ne furono due che colsero l’occasione della visita come un tentativo per assassinare Hitler.

Il primo fu il Capitano Eberhard von Breitenbuch, che arrivò l’11 marzo del 1944 con una pistola nascosta, con l’intenzione di sparare a Hitler in testa. Le guardie tuttavia, non gli permisero di entrare nella sua stessa stanza.

Il 7 giugno del 1944, Il colonnello Claus Schenk Graf von Stauffenberg pianificò la detonazione di un ordigno esplosivo durante un incontro che si sarebbe svolto là, ma i suoi congiurati gli impedirono di attuare il piano perché erano assenti sia Himmler che Hermann Göring.

hiter arriva al berghof gli interni del berghof eva braun fa sci nautico eva braun al berghof eva braun adolf hitler insieme a una visitatrice fuori dal berghof adolf hitler e eva braun al berghof le famiglie ospti a berghof

la wolfsschanze

una serata di ballo al berghof un immagine a colori del berghof neville chamberlain al berghof mussolini e hitler al berghof i coniugi windsor al berghof hitler insieme a boris iii d ungheria al berghof hitler e il suo cane al berghof hitler al berghof eberhard von breitenbuch claus schenk benito mussolini al berghof mussolini e hitler al berghof 2 adolf hitler al berghof

tenuta di berghof casa di hitler a berghof un soldato di guardia al berghof ospiti al berghof la vista dal berghof hitler e eva braun i cani di hitler hitler si riposa al berghof hitler in viaggio verso berghof gli ospiti di hitler a berghof festa a berghof 1944

la famiglia di eva braun al berghof l ultima vacanza di hitler al berghof luglio 1944