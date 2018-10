BYE BYE WEB - MARZIA BISOGNIN, LA YOUTUBER ITALIANA PIÙ FAMOSA DEL PIANETA, DICE ADDIO AI SUOI 16 MILIONI DI FOLLOWER - “È ARRIVATO IL MOMENTO DI PROVARE QUALCOSA DI NUOVO. MI SONO SENTITA COME SE STESSI SEGUENDO LA STRADA DI QUALCUN ALTRO” – VITTIMA DELLA SINDROME DEL BURNOUT, OVVERO L'ESAURIMENTO PROFESSIONALE, O DEL LENTO DECLINO DELLA PIATTAFORMA?

Alessio Lana per il "Corriere della Sera"

marzia bisognin 8

Cambiare vita, scegliere la propria strada, fare altro. Tante volte sentiamo pronunciare parole del genere ma se a farlo è una delle YouTuber italiane più famose del pianeta ecco che la cosa cambia.

Marzia Bisognin, meglio conosciuta come MarziaPie, è una star di Internet. Con 7,4 milioni di seguaci su YouTube, 5,4 su Instagram e 3,4 su Twitter, è una delle influencer più potenti a livello globale.

Ma ha deciso di mollare tutto.

«È arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo - spiega nel video di addio per i fan - per molto tempo mi sono sentita come se stessi seguendo la strada di qualcun altro e penso che sia giunto il momento di darmi una possibilità con qualcosa di diverso».

marzia bisognin 6

Ventiseienne di Arzignano, in provincia di Vicenza, Bisognin nel 2010 incontra Felix Kjellberg, meglio conosciuto come PewDiePie, svedese, 29 anni, lo YouTuber più seguito di sempre.

È lui il suo ispiratore: «All' inizio mi chiedeva spesso di comparire nei suoi video. Ho notato l' interesse da parte di molte persone nel vedere più di "me" e così ho aperto CutiePieMarzia».

È il 2012 e nei filmati parla (in inglese) di cucina, moda, bellezza. Milioni di persone ascoltano i suoi consigli e gli sponsor fanno la fila.

Secondo le stime arriva a incassare sui 700 mila dollari l' anno (il ragazzo supera i 12 milioni) e viaggia senza sosta. Per molti è la vita dei sogni ma lei dopo sei anni (e un libro, «La casa dei sogni») ferma tutto. «Non voglio che si pensi che sono stanca di questo. Ho solo bisogno di trovare la mia strada».

marzia bisognin 3

Negli ultimi anni diverse celebrità di YouTube hanno abbandonato la piattaforma (Fred, Kev e MissHannahMinx). Tra le cause più frequenti c' è la sindrome del burnout, l' esaurimento professionale.

Per non perdere popolarità, devono produrre nuovi contenuti senza sosta, seguire i social, ascoltare una pletora di appassionati e così, alla fine, mollano (e alcuni tornano, come PewDiePie).

«Sono molto orgoglioso di questo grande passo di Marzia: ha seguito il suo cuore», commenta sul web il celebre fidanzato. In fondo, a 26 anni, si ha ancora tutto il tempo per cambiare strada.

