CACCIA ALL’UOVO! - DAL MINISTERO DELLA SALUTE AVVISI DI RITIRO DI UNA SERIE DI CONFEZIONI DI UOVA FRESCHE DA ALLEVAMENTO DAI NEGOZI PER RISCHIO SALMONELLA: I MARCHI COINVOLTI

Il ministero della Salute ha diramato diversi avvisi per il ritiro immediato dai negozi di una serie di lotti di uova fresche da allevamento in batteria. Il rischio comunicato dal ministero è una possibile contaminazione da salmonella enteriditis. Il ritiro coinvolge i prodotti i due marchi di uova, prodotti dalla stessa azienda agricola, la Avicola Sagittario di Galante & C., nello stabilimento di Bugnara, in provincia dell'Aquila.

Gli avvisi riguardano i lotti numero 08111, 1211, 1511 e 1911 del prodotto a marchio "Galantuomo" venduto in confezioni da sei uova o sfuse in tris da 30 uova e 20 uova, con scadenza al 08/11/18, 12/11/18, 15/11/18 e 19/11/2018. Un secondo avviso è stato diffuso per i lotti numero 151118/3, 171118/3 e 191118/3 del prodotto a marchio Avicola Sagittario venduto sfuso in tris da 30 uova ciascuno e con scadenze fissate al 15/11/18, 17/11/18 e 19/11/18. Infine il terzo avviso di richiamo riguarda i lotti di uova numero 081118/3, 111118/3 e 131118/3 venduti sempre a marchio Avicola Sagittario, sfuse in tris da 30 uova e con scadenze fissate al 08/11/18. 11/11/18 e 13/11/18.

Nel caso in cui i prodotti siano stati già acquistati, il ministero della Salute invita i consumatori a non mangiare le uova, riportando il tutto nelle confezioni nei punti vendita in cui sono stati acquistati.

