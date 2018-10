IL CADAVERE IN MOSTRA - "REAL BODIES, OLTRE IL CORPO UMANO", LA MOSTRA ANATOMICA CON CORPI VERI CONSERVATI CON LA TECNICA DELLA PLASTINAZIONE, TORNA A MILANO ED È GIÀ POLEMICA PER UN’OPERA DEDICATA A LEONARDO DA VINCI – LA “FIGURA IN ORGASMO” HA SCATENATO LE PROTESTE E SONO ARRIVATE OLTRE 500 MAIL AGLI ORGANIZZATORI: “L’ORGASMO DEI MORTI È PORNOGRAFIA…”

Da "www.ilgiorno.it"

Arriva a Milano il 6 ottobre "Real Bodies, oltre il corpo umano", la mostra anatomica con corpi veri conservati con la tecnica della plastinazione.

E' un ritorno in città dopo una prima esposizione fatta nel 2016 e, nella nuova edizione, accanto a una rassegna di 450 elementi, tra cadaveri interi e organi umani conservati con la tecnica della plastinazione, vengono proposte una sezione dedicata a Leonardo Da Vinci, di cui nel 2019 ricorrerà il cinquecentenario della morte, con oltre 30 riproduzioni ispirate ai suoi bozzetti, una sezione di biomeccanica ed una di anatomia comparata fra organi umani e animali.

Ma proprio una delle opere ispirata a Leonardo sta sollevando polemiche. Gli organizzatori hanno diffuso una nota in cui segnalano che, prima dell'apertura della mostra a Milano, sono arrivate oltre 500 email contro l'opera la "Figura in orgasmo", un lavori ispirato all'omonimo disegno di Leonardo Da Vinci. «L'orgasmo dei morti è pornografia, hard e blasfema, prima o poi sparisce» è il testo delle mail, tutte uguali.

L'opera in questione, spiegano da Venice Exhibition, ovvero gli organizzatori di Real Bodies in un comunicato, è un tributo al genio toscano a 500 anni dalla morte che vale oltre un milione di euro ed è per questo che il produttore americano di Real Bodies ha chiesto a Venice Exhibition di ritirare l'installazione o di metterla in un'area facoltativa in modo da proteggerla dal vandalismo.

In questo modo però la fruizione, sottolineano gli organizzatori, sarebbe limitata. La mostra omaggia Da Vinci anche con altri celebri bozzetti come l'Uomo Vitruviano. Fra le novità però figurano anche Biomeccanica, Anatomia comparata con confronti fra organi umani e animali, Immortalità e Alcol, fumo e droga. La mostra apre il 6 ottobre allo spazio Spazio Ventura XV (via Giovanni Privata Ventura 15, Milano).

