IL COLLEGIO SAN CARLO È LA SCUOLA D'ÉLITE DELL'HIGH SOCIETY MILANESE. CI VANNO TANTI RAMPOLLI ILLUSTRI TRA CUI UNO DEI FIGLI DI URBANO CAIRO, EDITORE DEL 'CORRIERE' - TRA I DOCENTI C'È IL ROMANZIERE ALESSANDRO D'AVENIA, TARGATO OPUS DEI, SCELTO DA CAIRO COME COLLABORATORE DEL "CORRIERONE" - PROBABILMENTE L'INTENZIONE DI CAIRO È DI ASSOLDARLO ANCHE IN "SOLFERINO", LA NUOVA CASA EDITRICE CHE PRENDERÀ IL POSTO DELLA RIZZOLI LIBRI (LA SQUADRA)

Il Collegio San Carlo di Corso Magenta è la scuola d’élite dell’high society milanese. Dista una trentina di metri dalla sede della Cairo Communication e meno ancora dal bar dove Urbano Cairo va a far colazione.

Al San Carlo ci vanno non solo i figli illustri di imprenditori, banchieri, avvocati e giornalisti famosi. Erano iscritti i nipoti di Carlo De Benedetti, c’è uno dei figli di Urbano Cairo, editore di Rcs (quindi del Corriere della Sera), di La7 e patron del Torino, ci sono i figli di Pietro Scott Jovane, ex ad di Rcs, ci sono i figli di giornalisti quali Nicola Porro e Gianluigi Nuzzi.

Stranamente, anche qui nel gennaio 2017 c’è stato un atto di “bullismo”: quattro studenti, secondo le ricostruzioni mai confermate, hanno preso a male parole una piccola, gettata a terra e colpita ripetutamente. La piccola sarebbe stata trasportata in ospedale (ma il nosocomio non ha mai confermato il ricovero, che sarebbe invece durato almeno 36 ore).

Tra i docenti della scuola c’è Alessandro D’Avenia, letterato per assenza di prove venuto da Palermo a Milano per insegnare. E’ targato Opus Dei, come i suoi genitori; l’Opus Dei è una lobby perfetta per insegnare al cattolico San Carlo.

Urbano Cairo l’ha scelto come collaboratore del “Corrierone” dove scrive la sua articolessa ogni lunedì (quella che fu di Alberoni, negli altri giorni brilla Gramellini). Ha iniziato il 22 gennaio 2018.

Probabilmente l’intenzione di Cairo è di assoldarlo, attraverso il “Corriere”, anche in “Solferino”, la nuova casa editrice che nella galassia Rcs che nelle intenzioni di Cairo prenderà il posto della Rizzoli libri, finita dalla Cai-nana di Segrate. La squadra della nuova casa editrice, annunciata per la prima metà del 2018, sarebbe pronta: ma tutto tace e a Tempo di Libri non si è detto una parola.

Luisa Sacchi, una del manager Rcs, sarà la direttrice. Carlo Brioschi, già editor della saggistica Rizzoli, sarà l’editor degli autori italiani per la saggistica e la narrativa (quindi anche D’Avenia?); Giovanna Canton, già editor alla Rizzoli seguirà gli autori stranieri; Marco Garavaglia seguirà per Solferino i titoli di varia e continuerà a rappresentare la direzione editoriale della Cairo Publishing; Domenico Errico sarà il direttore commerciale e marketing.