CALCIO A CENTO! LA SFIDA A PALLONE DI TRE CALCIATORI PROFESSIONISTI CONTRO 100 BAMBINI IN CAMPO (10 IN PORTA!) - IL MATCH, REGNATO DAL CAOS, È UNA TRADIZIONE GIAPPONESE CHE SI TIENE OGNI ANNO A GENNAIO - INDOVINATE CHI HA SEGNATO IL PRIMO GOL... (VIDEO)

In un bizzarro evento sportivo che si svolge ogni Capodanno in Giappone, tre calciatori della Japan League, la Serie A giapponese, hanno sfidato 100 bambini a una partita di pallone.

La caotica sfida si è svolta con 90 bambini in campo e 10 in porta, ma nonostante i numeri a sfavore, i professionisti sono riusciti a segnare il loro primo gol, non molto sportivamente, di testa.

Uno dei piccoli portieri ha pure provato a dare indicazioni ai suoi difensori, ma non è riuscito a farsi ben ascoltare. I calciatori grandi però sembra abbiano tenuto conto dell’età dei loro avversari tentando di non colpire la palla con troppa forza.

Quest’anno sono scesi in campo contro i bambini Hotaru Yamaguchi, Hiroshi Kiyotake eYosuke Ideguch, che ha segnato il gol della vittoria, festeggiando, mentre alcuni membri della squadra avversaria sono caduti in ginocchio dalla disperazione.

