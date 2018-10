16 ott 2018 17:56

CALCIO AL SELFICIENTE – VIDEO: UN ELEFANTINO VIENE INFASTIDITO DA UN TURISTA CHE SI AVVICINA PER SCATTARSI UNA FOTO IN UNA CITTÀ THAILANDESE – MA L’ANIMALE NON GRADISCE LA SUA PRESENZA RAVVICINATA E DECIDE DI VENDICARSI CON UN CALCIO AL CULO DI GRAN CLASSE