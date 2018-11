CALIFORNIA A FUOCO! IL BILANCIO DELLE VITTIME DEGLI INCENDI SALE A 25, 110 I DISPERSI - CIRCA 300MILA PERSONE SONO STATE COSTRETTE AD EVACUARE. TRA I VIP IN FUGA DA MALIBU ANCHE LADY GAGA E KIM KARDASHIAN – TRUM: UNA DISTRUZIONE CATASTROFICA – VIDEO

california

Silvia Morosi per www.corriere.it

Sale a 25 il bilancio delle vittime degli incendi in California e a 110 quello dei dispersi. Più di 2.200 pompieri sono impegnati a combattere le fiamme. Anche la Guardia Nazionale dello Stato sta scendendo in campo, con l’invio di 100 truppe. Paradise, cittadina californiana con 27mila abitanti, è stata quasi interamente distrutta. «Una distruzione catastrofica», ha commentato su Twitter Donald Trump, invitando la popolazione interessata ad evacuare al più presto se non vuole essere sopraffatta dal fuoco.

CALIFORNIA 9

Evacuata anche Malibu, la rinomata località dei vip che si affaccia sull’oceano Pacifico. Dalle aeree interessate dai roghi circa 300mila persone sono state costrette ad evacuare. «L’incendio più devastante della storia della California», hanno detto i soccorritori per parlare dell’inferno di fuoco che oramai da giorni si sta abbattendo sullo stato. Situazione drammatica nella cittadina di Paradise (circa 27mila abitanti), a nord di Sacramento, andata distrutta. Il fumo avvolge anche la baia di San Francisco, con molte zone in cui l’area è irrespirabile. Al momento sono tre i fronti che avanzano, aiutati dai forti venti che rischiano di vanificare in parte il lavoro dei pompieri.

CALIFORNIA 8

Ci sono anche decine di vip in fuga dall’incendio. Evacuata tutta la città balneare di Malibù, località dove risiedono molte star e personaggi pubblici Usa. Tra gli sfollati c'è anche la star dei reality Kim Kardashian West, che vive a nord della cittadina turistica. Lei stessa ha comunicato su Twitter di essere stata costretta a scappare da casa. «Ho saputo che le fiamme hanno colpito la nostra proprietà alla nostra casa di Hidden Hills, ma ora sono più contenute e per il momento si sono fermate», ha scritto.

Tra gli «illustri» residenti costretti a lasciare questo esclusivo angolo della Californiaanche l'attore Martin Sheen e la moglie Janet, Will Smith e famiglia, la cantante e attrice Cher, la cantante Lady Gaga. Quest'ultima ha postato un video del disastro su Instagram annunciando di avere abbandonato la sua abitazione. Sheen, invece, aveva scritto su Twitter di non riuscire a contattare suo padre e sua madre. Smith ha documentato quanto stava accadendo intorno alla sua residenza con una serie di storie su Instagram mostrando il fumo e le fiamme: «È spaventoso, non ci è stato ancora detto di evacuare, ma Willow (la figlia) è nervosa, così mi ha fatto uscire a controllare».

california california 7 california 3

california 11 incendio california 9 incendio california 11 incendio california 2 incendio california 12 incendio california 13 incendio california 14 incendio california 5 incendio california 3 incendio california 4 california 8 incendio california 6 california 2 incendio california 10 california 9 incendio california 1 california 5