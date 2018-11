CALIFORNIA A MANO ARMATA – CI SONO 13 MORTI E DIVERSI FERITI PER LA SPARATORIA AL “BORDERLINE BAR” DI THOUSAND OAKS. UN UOMO CON UNA MASCHERA HA SPARATO ALMENO 30 COLPI SULLA FOLLA, POI HA LANCIATO FUMOGENI PER CONFONDERE I PRESENTI ED È STATO UCCISO DALLA POLIZIA – VIDEO

USA, SPARATORIA IN BAR CALIFORNIA, MORTO L'ASSALITORE

(ANSA) – Ci sono 13 morti e diversi feriti, tra cui il vicesceriffo, in una sparatoria avvenuta nella notte in un bar di Thousand Oaks in California, a circa 70 chilometri a ovest di Los Angeles, dove era in corso una festa di studenti.

sparatoria a thousand oaks in california 8

L'assalitore è stato ucciso: lo riferisce il portavoce dello sceriffo della Contea di Ventura. L'uomo era ancora nel locale. Secondo le testimonianze di alcuni presenti, indossava una "maschera da sci sulla faccia, ma solo la metà inferiore" e un cappello da baseball nero. Sembrava sapere bene come ricaricare la sua arma e lo ha fatto con facilità.

Secondo la polizia almeno 30 colpi sono stati sparati al Borderline Bar & Grill a Thousand Oaks. Non si conoscono la dinamica e le motivazioni dell'incidente. Alcuni testimoni hanno riferito alla tv Abc di aver visto un uomo che era nel locale "sparare sulla folla". Altri hanno raccontato che l'assalitore ha lanciato fumogeni per confondere i presenti.

sparatoria a thousand oaks in california 7

USA: SPARATORIA IN BAR CALIFORNIA, ALMENO 30 COLPI

(ANSA-AP) - Le autorità a Los Angeles hanno confermato che diverse persone, tra cui un agente di polizia, sono rimaste ferite durante una sparatoria in un bar nel sud della California e hanno invitato a evitare l'area dove al momento sono in corso i soccorsi dei feriti.

La polizia ha reso noto al Los Angeles Times che almeno 30 colpi sono stati sparati al Borderline Bar & Grill a Thousand Oaks, che si trova a circa 70 chilometri a ovest di Los Angeles. L'entità delle lesioni della vittime non è stata ancora resa nota.

sparatoria a thousand oaks in california 6

USA: TESTIMONE, L'UOMO SPARAVA SULLA FOLLA NEL LOCALE

(ANSA-AP) - Un uomo che era nel locale di Thousand Oaks, in California, teatro di una sparatoria, ha riferito all'Abc di aver visto un uomo "sparare sulla folla". Altri testimoni hanno raccontato che l'assalitore ha lanciato fumogeni per confondere i presenti-

sparatoria a thousand oaks in california 9 sparatoria a thousand oaks in california 1 sparatoria a thousand oaks in california 3 sparatoria a thousand oaks in california 4 sparatoria a thousand oaks in california 2 sparatoria a thousand oaks in california 5