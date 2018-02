UN CAMIONISTA PERUVIANO DANNEGGIA IRREPARABILMENTE LE LINEE DEL DESERTO DI NAZCA, UNO DEI SITI UNESCO PIÙ FAMOSI ED ENIGMATICI DEL MONDO - LUI DICE DI ESSERSI PERSO, MA PROBABILMENTE VOLEVA EVITARE DI PAGARE IL PEDAGGIO - È RIUSCITO A LASCIARE DEI GIGANTESCHI SOLCHI NEI DISEGNI VECCHI MIGLIAIA DI ANNI E CHE FANNO SCERVELLARE GLI STUDIOSI

Angela Rossi per https://www.interris.it/

un camionista danneggia il deserto di nazca 3

Probabilmente per evitare il pagamento di un pedaggio, un camionista peruviano è uscito dall'autostrada ed è rimasto bloccato nel deserto. Oltre alla manovra che viola il codice della strada, l'autista del mezzo pesante ha danneggiato uno dei siti Unesco più famosi ed enigmatici del mondo: quello delle linee di Nazca.

Un danno irreparabile

Ignorando i cartelli che segnalavano e vietavano l'accesso alla zona del sito, Javier Jesus Flores Vigo, 40 anni, ha danneggiato per sempre un'area vasta circa 500 metri quadrati. Il camionista, che ha rovinato irreparabilmente almeno tre linee, è stato prima arrestato e poi rilasciato. Ora rischia il pagamento di un'ammenda e persino il carcere. Secondo quanto riferito dalle autorità peruviane, le ruote del veicolo hanno lasciato grossi solchi nell'area.

Non si tratta di un incidente isolato

Nonostante i controlli serrati, non è la prima volata che il sito Patrimonio dell'Unesco viene danneggiato. L'ultima volta, nel 2014, un attivista i Greenpeace aveva lasciato alcune impronte di piede vicino al disegno di un colibrì mentre posizionava una grande scritta, a lettere gialle, "Time for change".

un camionista danneggia il deserto di nazca 1

Le linee di Nazca

I geoglifici, ovvero le linee tracciate sul terreno nel deserto di Nazca, un altopiano arido che si estende per un ottantina di chilometri tra le città di Nazca e di Palpa, nel Perù meridionale. Oltre 13mila linee che si intrecciano per formare più di 800 disegni. Sarebbero state tracciate oltre 15.000 anni fa dai popoli che abitavano la zona, ma il loro significato è ancora poco chiaro. Alcuni esperti pensano che siano state fatte per motivi rituali, altri per scopi astronomici. I disegni si estendono su un'area di circa 500 chilometri quadrati e, malgrado siano profondi pochi centimetri, grazie al clima arido della regione, finora hanno resistito alle intemperie metereologiche e allo scorrere del tempo... ma non alla mano dell'uomo. O in questo caso alle ruote di un camion.

un camionista danneggia il deserto di nazca 2 disegni geometrici di Nazca

disegni geometrici di Nazca disegni geometrici di Nazca