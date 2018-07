IL CAMPIONE PIGNORATO - LA SUPER CASA A MILANO DELL’EX GIOCATORE DELL’INTER SAMUEL ETO'O E’ STATA MESSA ALL'ASTA PER DEBITI NON SALDATI - IL CAMERUNENSE HA LASCIATO SCADERE I TERMINI PER LA RESTITUZIONE DI UN PRESTITO DI 4,5 MILIONI ALLA BANCA POPOLARE DI LODI (OGGI BANCO BPM) PER IL QUALE NEL 2011 AVEVA IPOTECATO IL LUSSUOSO APPARTAMENTO DI VIA TURATI...

Giampiero Rossi per il “Corriere della Sera”

Chiamarlo appartamento riesce davvero difficile. Tre piani, trecento metri quadrati più tre terrazzi, stanze e bagni in cui perdersi, ascensori privati, una serra. Insomma tre appartamenti di lusso trasformati in un' unica grande reggia al civico 6 di via Turati, zona «signorile» con (ampia) vista sui Giardini Montanelli. Poche settimane prima della conquista di quello calcistico a Madrid, il triplete immobiliare milanese di Samuel Eto'o fece sognare e discutere parecchio, in quel maggio 2010.

Nessuno allora (ma in realtà suona incredibile anche oggi) avrebbe potuto immaginare che quell' immobile, proprietà di un ricchissimo e acclamato calciatore sarebbe, stato pignorato, messo in vendita sul sito delle aste giudiziarie e ceduto al miglior offerente, cioè a 3 milioni e 270 mila euro. Il motivo? Un debito (milionario) non saldato con una banca.

Samuel Fils Eto'o è un'icona della Milano di fede nerazzurra. L'attaccante camerunense, infatti, fu uno dei protagonisti dell' indimenticabile stagione in cui l' Inter vinse scudetto Coppa Italia e soprattutto l'agognata Champions League. Arrivò dal Barcellona come parziale contropartita per la cessione di Zlatan Ibrahimovic e José Mourinho gli impose un ruolo di grande sacrificio che si rivelò determinante per la conquista dello storico triplete. In quel momento era il giocatore più pagato della serie A: 10,5 milioni all' anno.

Destò quindi più curiosità che scalpore la notizia del rogito da capogiro per il mega-appartamento di via Turati. Le ipotesi circolate all'epoca parlavano di cifre molto al di sopra dei dieci milioni. Comunque - milione più, milione meno - niente di incompatibile con un ingaggio che, di lì a poco, arrivò ai 13 milioni annui versati dall' Anzhi di Machackala, società che milita nel campionato russo.

Si narra che in quel periodo Eto'o - per niente refrattario al lusso - quasi ogni sera, dopo gli allenamenti, volasse a Mosca per trovare la vitalità inesistente nella capitale del Daghestan.

Successivamente ha giocato in Inghilterra, di nuovo in Italia per una stagione non memorabile con la Sampdoria, e poi in Turchia, dove ancora adesso, a 37 anni, segna per i colori del Konyaspor.

A quanto pare, Samuel Eto' o non è mai stato particolarmente attento nella gestione del suo (tanto) denaro. Nel frattempo, infatti, ha lasciato scadere i termini per la restituzione di un prestito di 4,5 milioni alla Banca Popolare di Lodi (oggi Banco Bpm) per il quale nel 2011 aveva ipotecato il lussuoso appartamento di via Turati.

Gli istituti di credito non guardano in faccia nessuno, tantomeno se in ballo ci sono cifre a sei zeri. Così, nel 2016, arriva il pignoramento. L' appartamento viene messo all' asta, le foto e le planimetrie pubblicate sul sito del tribunale e pochi giorni fa è stato aggiudicato per 3,2 milioni. Troppo pochi: perché nella causa si era inserito (invano) anche il Fisco italiano, che reclama da Samuel Eto' o più di 3 milioni.