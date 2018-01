3 gen 2018 13:43

CAN CHE ABBAIA - IN PROVINCIA DI SIRACUSA UN CORRIERE DI 52 ANNI È MORTO DOPO ESSERE STATO AGGREDITO DA TRE CANI CORSI MENTRE STAVA EFFETTUANDO UNA CONSEGNA - IL CORPO È STATO RITROVATO ALCUNE ORE DOPO DAI PROPRIETARI DI CASA: L’AUTOPSIA DOVRA’ CHIARIRE SE E’ MORTO PER UN ATTACCO DI CUORE O PER LE FERITE CAUSATE DAGLI ANIMALI