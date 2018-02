CANI CHE VANNO DAL VETERINARIO: CHIUNQUE ABBIA PORTATO UNA BESTIOLA DAL DOTTORE CONOSCE QUEL MOMENTO IN CUI REALIZZANO CHE STANNO ANDANDO NEL PEGGIOR POSTO POSSIBILE - UNA GALLERY CON LE ESPRESSIONI PIÙ DIVERTENTI

Da 'www.boredpanda.com'

Dalle piccole palle di pelo ai giganti gentili, sembra che ogni cane detesti il veterinario, non importa l’età o a quale razza appartengano. Prima o poi inevitabilmente realizzano che gli stiamo portando nel posto da loro più odiato, e ci guardano con espressioni di smarrimento miste a delusione per il tradimento che abbiamo loro inflitto con la scusa della passeggiata. Lasciamoli almeno preparare psicologicamente!

cosa cosa cosa cosa ho fatto di male conosco questo posto cagnolone impaurito ah credo lo abbia capito come puoi avermi mentito cosi fuga dalla gabbia faremo i conti a casa fatemi uscire di qui l uscita e di la mi hai promesso che non andavamo lo sguardo sospetto del corgi nascondersi dal veterinario nascondiglio dal veterinario non mi convincerai con le carezze non stiamo andando al parco stiamo sbagliando strada padrona traditrice per qualcuno e la prima volta se non lo vedo non puo toccarmi sguardo tradito un attimo dopo averglielo detto