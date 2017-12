CAPODANNO COL CECCHINO - DA ROMA A NEW YORK LE FESTE DI FINE ANNO SARANNO BLINDATISSIME: TIRATORI SCELTI, BARRIERE ANTI-SFONDAMENTO, METAL DETECTOR - A BERLINO PREDISPOSTA UN’AREA DI SICUREZZA PER LE DONNE DOPO LE AGGRESSIONI DELLO SCORSO ANNO A COLONIA

Tutti pronti a salutare in piazze, viali, boulevard, avenue, l' arrivo del 2018. Feste, concerti, balli e brindisi dall' Europa agli Stati Uniti. Ma anche tiratori scelti, barriere antisfondamento, metal detector. Sono le stesse scene che a poche ore dal Capodanno 2018 si stanno vedendo nelle Capitali e nelle metropoli di tutto il mondo, Roma, Milano, Parigi, Londra, New York. Dappertutto i festeggiamenti, da Times Square agli Champs-Élysées e al Circo Massimo, saranno sottoposti a controlli blindatissimi.

Le misure più drastiche sono state prese in Turchia, segnata dal sanguinoso attentato del 31 dicembre 2016 quando, in una discoteca a Istanbul, un terrorista uzbeko dell' Isis massacrò, a raffiche di kalashnikov, 39 persone in una discoteca. Nella città sul Bosforo - dove i controlli sono raddoppiati con la presenza di 40 mila poliziotti - sono stati vietati i festeggiamenti a piazza Taksim e l' accesso ai quartieri di Besiktas e di Sisli, tra i più affollati di turisti. Lo stesso provvedimento preso ad Ankara,dove è stata chiusa la frequentatissima zona di Kizilay, in pieno centro.

Sotto strettissima sorveglianza il countdown a New York, bersaglio nel 2017 di tre attentati tra cui quello sanguinoso, con 8 vittime, del 31 ottobre che vide un uzbeko travolgere con un bus dei passanti su una pista ciclabile. E poi l' ultimo dell' 11 dicembre, con quattro feriti nell' esplosione di una bomba nascosta da un bengalese in una stazione bus a Manhattan.

Nonostante la «Grande mela» sia attesa da una notte di freddo polare, con la colonnina di mercurio che scenderà fino a -12, oltre un milione di persone sono previste in una blindatissima Times Square, dove a mezzanotte sarà Tarana Burke, fondatrice di #metoo, il movimento che ha rotto il silenzio sulle molestie contro le donne, a premere il bottone del conto alla rovescia per il nuovo anno.

Poi, sotto gli occhi di centinaia di agenti del Nypd e delle squadre speciali della «Swat», scatterà la colossale festa all' aperto sulle note di «New York New York» con la spettacolare discesa, dall' edificio dell' One Times Square, del «Ball Drop», la sfera da 5.000 chili ricoperta da migliaia di cristalli che illuminerà tutta la piazza davanti a centinaia di milioni di spettatori in diretta tv da tutto il mondo.

Allerta massima anche a Parigi presidiata da un dispositivo di sicurezza straordinario composto da 10.500 persone tra poliziotti, agenti della Gendarmerie e vigili del fuoco.

Sarà istituita una protezione perimetrale agli Champs-Élysées - con 1.850 teste di cuoio -, l' epicentro dei festeggiamenti con uno spettacolo di suoni e luci all' Arc de Triomphe ma dove due attentati, il 20 marzo e il 19 giugno, hanno avuto come bilancio complessivo l' uccisione di un poliziotto. A Londra massima allerta dopo gli attacchi terroristici - tre nel 2017 per un totale di 13 morti - e dopo che l' Isis in un video propaganda ha promesso un San Silvestro infernale.

Nelle città italiane le Questure hanno predisposto i piani sicurezza raccogliendo le indicazioni della direttiva inviata dal ministro dell' Interno Minniti. Ovunque i sindaci hanno firmato ordinanze «anti-vetro» e «anti-botti» nei luoghi indicati per i festeggiamenti, i cui ingressi sono stati contingentati.

A Roma il centro storico è stato trasformato in una gigantesca «zona rossa» blindata con transenne e fioriere antisfondamento sul lungotevere e nelle zone in cui sono previsti eventi, oltre 100 animati da mille artisti. Il più importante sarà al Circo Massimo dove, nello sfondo di una scenografia con tanto di set aerei e cavalli meccanici sospesi per aria, l' evento clou sarà il concerto di Tosca. Lo spettacolo, cui si accederà da venti varchi con metal detector, sarà vigilato da squadre antiterrorismo di carabinieri e polizia coordinate da una task force nella sala operativa della Questura.

Mentre Torino rinuncia al San Silvestro in piazza San Carlo, segnata dagli incidenti a giugno che videro la morte di una donna travolta dalla calca, a Milano concertone gratuito con Fabri Fibra e Luca Carboni in una piazza Duomo transennata: l' ingresso sarà possibile solo fino al raggiungimento della capienza massima fissato a 20.000 persone.

2 - E DOPO COLONIA È POLEMICA A BERLINO SULL' AREA DI SICUREZZA PER LE DONNE

Lo spettro delle aggressioni di Colonia aleggia su Berlino: centinaia di migliaia di persone sono attese nella capitale tedesca per festeggiare l' inizio del 2018 alla Porta di Brandeburgo e le autorità locali hanno predisposto una «Safety Area», un' area di sicurezza per sole donne.

La paura è che si ripetano molestie di massa come quelle del 2016 a Colonia, quando gruppi di migranti sotto effetto di alcol e droga (per lo più gio-vanissimi nordafricani che vivevano di espedienti e si erano ritrovati tra il Duomo e la stazione centrale per passare l' ultimo dell' anno) palpeggiarono sistematicamente e per ore le centinaia di donne che passavano nella piazza.

La scelta di istituire una zona protetta, però, ha causato subito polemiche: Antonia Niecke, presidentessa della Junge Union Deutschlands (l' organizzazione giovanile del partito cristiano democratico di Angela Merkel), l' ha definita «un segnale fatale», perché dà per scontato che si verifichino violenze sessuali.

«Le misure di sicurezza - ha aggiunto - dovrebbero al contrario prevedere forme di prevenzione per impedire che le molestie avvengano».

Critiche simili sono arrivate dal sindacato di polizia tedesco: «Significa dire che ci sono zone sicure e zone insicure - ha detto il presidente di DPolG Rainer Wendt -. È la fine della parità, della libertà e dell' autodeterminazione». A fomentare le polemiche è anche il nome (infelice) scelto per la «Safety Area»: non è infatti una zona riservata alle donne per partecipare alla festa, ma un presidio di assistenza dove eventuali vittime di violenze possono sporgere denuncia alla polizia, ricevere soccorso medico e psicologico.

A Colonia infatti le denunce della donne molestate erano state raccolte con lentezza. A Berlino sono previste infine anche misure anti terrorismo: blocchi in cemento per auto e tir, divieto di portare zaini, perquisizioni. Mentre nel Nord Reno Vestfalia saranno inviati cinquemila agenti in più, di cui solo 1.400 a Colonia.