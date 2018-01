DUOMO DI MILANO

Andrea Galli e Gianni Santucci per il Corriere della Sera

Nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, il responsabile di un grande albergo milanese chiama i carabinieri: «Scusate, non so se sia un' informazione utile per voi, ma abbiamo una prenotazione un po' strana...». L' uomo spiega che nei giorni precedenti, via Internet, un giovane marocchino ha riservato una stanza per tre notti, per tre persone, a partire dal giorno 29. La camera è stata saldata in anticipo, comprende anche la serata di Capodanno, e per questo il conto è piuttosto alto, sopra i 700 euro.

«Gli ospiti però non si sono ancora presentati - riflette il responsabile dell' hotel - e non hanno neanche chiesto il rimborso». Alla fine della telefonata, l' uomo aggiunge un elemento chiave: «Nell' albergo di fronte avremo un' enorme festa per il veglione, con sale trasformate in discoteca e 5 mila persone che balleranno fino all' alba. Non vorrei ci fosse qualche pericolo...».

l hotel chiama i carabinieri

Scatta così, poche ore prima della mezzanotte, mentre il pubblico già affolla piazza del Duomo per il concerto di Capodanno e Milano si prepara a festeggiare l' arrivo del 2018, il più imponente allarme terrorismo in Italia da quando l' Isis minaccia e attacca l' Occidente.

All' inizio la segnalazione dell' hotel può sembrare generica, ma i carabinieri iniziano a «lavorarla» come fanno ogni volta in cui ricevono un «input» dal territorio, da un informatore, da un servizio di intelligence . Di segnalazioni ne arrivano a decine, ogni mese, e tutte vengono verificate in una quotidiana sequenza di accertamenti, lunghi e faticosi ma obbligati, perché non possono esistere errori di sottovalutazione.

La prenotazione è avvenuta attraverso uno dei più noti siti per la ricerca di hotel e risale al 25 dicembre. La sera dell' ultimo dell' anno, i carabinieri hanno dunque in mano un nome e partono da quello. Interrogano i terminali. E scoprono che al ragazzo che ha riservato la stanza è collegato un flag , una segnalazione: molto tempo fa ha avuto un contatto informatico con un marocchino arrestato in Francia nel 2016, in un' indagine su una cellula islamista che progettava un attentato. Quel marocchino, si legge nei rapporti dell' antiterrorismo di Parigi, ha un profilo «significativo».

festa per 5mila persone

Eppure, nel «raffronto» con il connazionale, non emerge nulla che faccia pensare a un rapporto stretto, un' amicizia, una frequentazione assidua, progetti comuni. Ugualmente, il previsto viaggio di quel ragazzo qui in città poteva essere una normale occasione di svago, oppure essere funzionale a movimenti per affari criminali comunque «slegati» da piani terroristici.

Ma in quel momento, alla vigilia dell' evento con la maggior concentrazione di pubblico al «chiuso» tra Milano, provincia e resto della Lombardia, pur se isolato e un po' datato, il collegamento basta per definire uno scenario di fortissimo rischio. L' informazione viene subito condivisa con i massimi vertici dell' antiterrorismo a Roma, la prefettura, la Digos della questura e con i funzionari dell' Aisi, l' Agenzia informazioni e sicurezza interna. Sono ore di lavoro frenetico che il Corriere può ricostruire attraverso le conferme di diverse fonti istituzionali e investigative al più alto livello. Un' indagine a ritmo accelerato che racconta il lato «sconosciuto» dell' antiterrorismo: quello della prevenzione, delle verifiche su indizi anche minimi, delle risposte immediate da dare.

allerta anti terrorismo le squadre pronti a intervenire

L' attenzione primaria dei carabinieri del Nucleo informativo e del Ros si concentra su quei due alberghi. Il primo hotel che ha ricevuto la prenotazione sospetta, e l' altro che già accoglie le comitive di ragazzi che hanno comprato un biglietto per la festa animata da dieci dj. Sono due strutture moderne, quasi adiacenti, nella zona della nuova Fiera, verso l' autostrada. Militari in borghese entrano negli alberghi, studiano i luoghi, compiono accertamenti su alcuni ospiti provenienti dal Nordafrica, che risultano estranei.

Insieme vengono allertate le Api (Aliquote di pronto intervento), le squadre speciali create a fine 2015 dopo l' attentato al Bataclan di Parigi. Sono gruppi di carabinieri (i reparti analoghi della polizia si chiamano Uopi) addestrati per intervenire in caso di un'«offensiva» nelle città.

Assicurata per quanto possibile la protezione dell'«obiettivo», altri investigatori setacciano le piste telematiche e telefoniche per capire chi sia il marocchino «fantasma» della prenotazione, che non è arrivato con gli amici. Un versante dell' inchiesta, questo, in pieno corso e che necessita di approfondimenti: ieri la relazione è stata depositata sulla scrivania del capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili.

la festa di capodanno a milano a rischio terrorismo

L' allerta «termina» nella notte, dopo che i carabinieri negli hotel non hanno notato segnali sospetti. Sono gli stessi istanti in cui si è ormai chiuso senza preoccupazione per l' ordine pubblico il concerto di Fabri Fibra e Luca Carboni davanti al Duomo, in una piazza, come stabilito nei vertici con il prefetto Luciana Lamorgese, circondata da barriere e metal detector, limitata negli ingressi (20 mila persone) e sorvegliata da tiratori scelti sulle terrazze intorno alla cattedrale.

Ma a Capodanno è stato in periferia che Milano ha affrontato un test di risposta rapida alla minaccia di un attacco terroristico. Il primo messaggio che ha accompagnato la mobilitazione delle forze speciali invitava a essere rapidi, concentrati e, soprattutto, mai così pronti a ogni possibile scenario.

