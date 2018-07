CAPRI & CAVOLI - PARTY BLINDATO DA FAVOLA A CAPRI PER LE NOZZE DI ESPEN OEINO E SABRINA MONTELEONE - LUI È IL PROPRIETARIO DEI CANTIERI NAVALI OMONIMI, LEI È UNA DESIGNER DI LUSSO PER YACHT E JET PRIVATI - HANNO FESTEGGIATO SUL PANFILO ‘OIVA’ AL LARGO DELL’ISOLA - TRA GLI INVITATI ANCHE ROMAN ABRAMOVICH, DOLCE & GABBANA, FLAVIO CATTANEO CON SABRINA FERILLI

Claudia Catuogno per “il Corriere del Mezzogiorno - Corriere della Sera”

Party blindato da mille e una notte ieri a Capri per le nozze di Espen Oeino e Sabrina Monteleone. Lui è il proprietario dei cantieri navali omonimi, lei è una designer di lusso per yacht e jet privati. Hanno scelto di rinnovare le promesse di matrimonio sull' Isola azzurra con una romantica cerimonia al tramonto, di fronte ai Faraglioni sul ponte dello yacht Oliva.

I tre giorni di festeggiamenti sono iniziati venerdì sera con un cocktail di benvenuto in una lussuosa villa a picco sul mare a Torre Saracena e poi proseguiti con una cena pre-wedding sotto i limoni del ristorante "Da Paolino". Tra tamburelli personalizzati, carrettini siciliani e centinaia di candele, Espen e Sabrina hanno accolto gli amici e dato il via ai festeggiamenti (che continueranno oggi con un brunch sulle terrazze del ristorante Conca del Sogno a Nerano). Centoventi gli invitati al rito nuziale, tutti amici stretti degli sposi ed appartenenti al jet-set internazionale, al mondo della finanza e della moda. Alcuni arrivati in elicottero, altri traghettati via mare fino al panfilo ancorato in rada ai piedi dei simboli di Capri a bordo di gozzi e tender.

Fil rouge della festa, il total white : dai fiori agli abiti degli invitati, mentre gli sposi, invece, spiccavano tra la folla con abiti colorati. A rappresentare i colori italiani c' erano gli stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana e Sabrina Ferilli con Flavio Cattaneo.

Toccata e fuga per Roman Abramovich, che pare sia arrivato direttamente da Nizza in elicottero e ripartito in nottata. C' erano, poi, il magnate russo Alisher Usmanov, proprietario del quotidiano Kommersant , del provider mail.ru e della squadra di calcio Arsenal Fc, arrivato da Porto Cervo; il co-fondatore di Microsoft Paul Allen, che a Capri è di casa con l' astronauta Charles Simonyi, uno dei geni dell' azienda informatica.

E ancora il presidente di Arcadia Group, Philip Green con la moglie Tina e la figlia Chloe con il fidanzato Jeremy Meeks, reduci da una crociera romantica in Grecia e tanti altri ospiti, tra i quali l' imprenditore norvegese Kjell Inge, Alex Hansson, la modella svedese Victoria Silvestedt con il fidanzato, il milionario svizzero Maurice Dabbah, la fashion editor Angelina Jolin, i designer di gioielli Martin e Kelly Katz, la modella ucraina, londinese d' azione, Tetyana Veryovkina, Carla e Manola Ballerio.

Dopo il "si" al tramonto e la promessa di amore, gli sposi e gli invitati si sono trasferiti sulle terrazze dell' esclusivo beach club "La Fontelina" per una cena dai sapori tipicamente capresi, con un assaggio di tutte le specialità della cucina isolana. A mezzanotte ad illuminare la baia di Marina Piccola ed il taglio della torta, uno spettacolo di fuochi d' artificio. E come per ogni party di nozze che si rispetti, sui social impazza il tag #espenlovessabrina, con gli scatti esclusivi della festa ripresi dagli ospiti nonostante le rigide misure di sicurezza che impedivano l' accesso al ricevimento privato.