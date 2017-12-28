CARNE FRESCA NEWS! – L’EX MOGLIE DI RUPERT MURDOCH, LA 49ENNE WENDI DENG, SI SOLLAZZA TRA LE ONDE CARAIBICHE DI ST BARTS, ALLACCIATA AL SUO AMANTE, IL MODELLO BERTOLD ZAHORAN, 21 ANNI, OSPITE IN BARCA CON PAUL MCCARTNEY E LA FIGLIA STELLA...-
CARNE FRESCA NEWS! – L’EX MOGLIE DI RUPERT MURDOCH, LA 49ENNE WENDI DENG, SI SOLLAZZA TRA LE ONDE CARAIBICHE DI ST BARTS, ALLACCIATA AL SUO AMANTE, IL MODELLO BERTOLD ZAHORAN, 21 ANNI, OSPITE IN BARCA CON PAUL MCCARTNEY E LA FIGLIA STELLA...-
FLASH! ENTRO IL 2018 CONFALONIERI INTENDE RITIRARSI DALL'IMPERO DEL BISCIONE. MA PER BERLUSCONI IL SUO FIDEL E' INSOSTITUIBILE: "L'UNICO CHE DIA EQUILIBRIO ALLA FAMIGLIA E CHE MII FACCIA DA GRILLO PARLANTE''. RIUSCIRA' AD ANDARSENE IN PENSIONE SENZA CHE SILVIO LO PRECETTI ANCORA?
DI MAIO IN PEGGIO! - IL LEADERINO GRILLINO VA IN UN'AZIENDA A BRESCIA A BASTONARE IL JOBS ACT RENZIANO MA IL TITOLARE DELLA FABBRICA LO FREDDA: "PER NOI È STATA UNA LEGGE ESTREMAMENTE POSITIVA. GRAZIE AL JOBS ACT ABBIAMO POTUTO ASSUMERE TREMILA PERSONE E ABBIAMO SCIOLTO SOLO DUE CONTRATTI". E IL VIDEO SCOMPARE DAL PROFILO FACEBOOK DI GIGGINO...
“SAN LUIGI” DEI CIELI – L’EVOLUZIONE DI GUBITOSI: DA COMMISSARIO A MANAGER DI ALITALIA - LUFTANSA E’ ALLE PORTE E I DIPENDENTI GIA’ LO VEDONO COME IL PROSSIMO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA COMPAGNIA – ANCORA DA SCIOGLIERE IL NODO DEGLI OCCUPATI DELLA MANUTENZIONE
STORIE DEL CAZZO - A FIRENZE UN UOMO DI ORIGINE AFRICANA FISSA UN APPUNTAMENTO CON UNA PROSTITUTA, VA A CASA SUA E PAGA I 40 EURO DELLA PRESTAZIONE - MA QUANDO LEI SI E’ SPOGLIATA HA SCOPERTO DI AVER DAVANTI UNA TRANSESSUALE - A QUEL PUNTO L’UOMO…
“AEROPLANINO” DI SIVIGLIA - MONTELLA DIVENTERA' NELLE PROSSIME ORE IL NUOVO ALLENATORE DEL CLUB SPAGNOLO - ACCORDO PER UN ANNO E MEZZO - DOPO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO COL MILAN, IL TECNICO E' ATTESO NEL POMERIGGIO A SIVIGLIA - IL SUO VICE SARA’ ENZO MARESCA
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE