CARNE FRESCA NEWS! – L’EX MOGLIE DI RUPERT MURDOCH, LA 49ENNE WENDI DENG, SI SOLLAZZA TRA LE ONDE CARAIBICHE DI ST BARTS, ALLACCIATA AL SUO AMANTE, IL MODELLO BERTOLD ZAHORAN, 21 ANNI, OSPITE IN BARCA CON PAUL MCCARTNEY E LA FIGLIA STELLA... 

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