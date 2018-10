“IL DECRETO FISCALE E’ STATO MANIPOLATO", DI MAIO ACCUSA: “NON SO SE E’ STATA UNA MANINA TECNICA O POLITICA MA NOI QUESTO TESTO NON LO VOTIAMO. DOMANI MATTINA PRESENTIAMO UNA DENUNCIA IN PROCURA" – IL QUIRINALE: "IL DECRETO NON E’ MAI ARRIVATO" – IL CARROCCIO SI SFILA: "NOI SIAMO SERI" - CONTE ANNUNCIA CHE RIVEDRA’ IL TESTO ARTICOLO PER ARTICOLO