Simona Marchetti

I giocattoli

Il gioco è divertente fino a quando qualcuno non si fa male e con alcuni giocattoli, soprattutto quelli che hanno in dotazione batterie di dimensioni ridotte, il rischio è elevatissimo: se le batterie vengono accidentalmente ingerite, possono provocare un buco nell'esofago, risultando così mortali.

Le attrezzature sportive

Ironia della sorte, proprio le cose che dovrebbero aiutarti a restare in salute possono invece trasformarsi in trappole pericolose. Questo perché la maggior parte delle persone tende a non consultare un medico o un esperto di fitness prima di iniziare a seguire un programma di allenamento casalingo, il che può portare a esagerare con gli esercizi o a usare le attrezzature (in primis il tapis roulant) nel modo scorretto.

Le decorazioni natalizie

Anche se uno studio ha scoperto che prima le metti e più felice sei, è comunque sempre meglio essere cauti con le luci e le decorazioni natalizie, perché possono provocare un incendio, soprattutto se non sono state conservate correttamente.

I detersivi per il bucato

A causa del loro involucro colorato e della forma che ricorda una caramella, le capsule di detersivo liquido per il bucato possono diventare estremamente attraenti per i più piccoli e, di conseguenza, potenzialmente pericolose, perché se ingerite per sbaglio, possono letteralmente esplodere, causando danni gravi.

Le vasche idromassaggio

D'accordo, dopo una giornata sulle pisce da sci o per una serata romantica sono l'ideale, ma le vasche idromassaggio sono anche l'habitat ideale per germi e agenti patogeni, molti dei quali resistenti al cloro, che possono così provocare gravi infezioni.

Il soffione della doccia

Anche se hai evitato di entrare nella vasca idromassaggio dell'albergo, faresti comunque bene a pensarci due volte prima di usare il soffione estensibile della doccia: una ricerca dell'Università del Colorado Boulder ha infatti scoperto che i soffioni contaminati potrebbero favorire la diffusione di microbatteri non tubercolari (NTM), un agente patogeno responsabile di un'infezione polmonare simile alla tubercolosi.

Le cuffiette auricolari

Oltre a mettere a repentaglio l'udito, ascoltare la musica attraverso le cuffiette auricolari mentre si cammina per strada può mettere seriamente a rischio anche la vita, perché aumenta le probabilità di distrarsi e di finire quindi investiti.

La pizza

L'avresti mai detto che questo alimento tanto amato (e tanto buono) potesse farti finire al pronto soccorso? E non già per colpa di un'indigestione, bensì di veri e propri "incidenti" di percorso legati alla pizza, come ustioni da formaggio bollente e tagli alle dita per rotelle difettose. Stessa cosa dicasi per il caffè o le bevande bollenti, ovviamente.

I cosmetici

In questo caso il problema sta nel fatto che le confezioni colorate possono facilmente essere scambiate per caramelle dai più piccoli, col rischio di essere ingerite.

