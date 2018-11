A CASAMONICA CONDONATO NON SI GUARDA IN CASA – ANCHE LA FAMIGLIA SINTI HA USUFRUITO DELLE SANATORIE VARATE DAL GOVERNO BERLUSCONI. COSÌ IL VILLONE DA 400 MQ DI GUERINO, DETTO “PELÈ”, SI SALVA DALLE RUSPE – “IO SONO TRANQUILLO. LA STORIA DELLE DEMOLIZIONI NON MI TOCCA: QUI È TUTTO CONDONATO” – IL PROGETTO PER TRASFORMARE LA CASA ABBATTUTA IN UN PARCO PUBBLICO

1 - CASAMONICA, IL CONDONO SALVA LA VILLA DI "PELÉ" DALLE RUSPE

Estratto dell’articolo di Vincenzo Bisbiglia per "il Fatto quotidiano”

GUERINO CASAMONICA

Hanno usufruito dei due condoni edilizi varati dal governo Berlusconi, nel 1994 e nel 2003. Come centinaia di migliaia di italiani (e di romani), d' altronde. Tanto che ora Guerino Casamonica, detto "Pelé", può addirittura arrivare a vantarsene, nel giorno in cui, pochi metri più in là, Matteo Salvini e Nicola Zingaretti facevano a gara a salire sulla ruspa che avrebbe buttato giù la palazzina confiscata diversi anni fa a suo padre, il capostipite Giuseppe Casamonica.

Sono almeno sei le ville nella zona legate ai Casamonica, sorte in maniera completamente abusiva e poi sanate dagli uffici capitolini, nei quartieri La Romanina, Morena e Campo Romano, triangolo feudo del clan sinti nell' estrema periferia est di Roma. "Almeno", perché il VII Municipio di Roma, competente della zona, negli anni ha dovuto registrare decine e decine di condoni edilizi in un' area dove dagli anni 70 in poi di palazzine e villette ne sono spuntate come funghi.

salvini sulla ruspa alla demolizione della villa dei casamonica 5

Uno di questi ha riguardato anche il villone da 400 mq con piscina, color rosso pompeiano, in cui "Pelé" vive con la sua famiglia. "Io sono tranquillo. Ho seguito la storia delle demolizioni, ma la cosa non mi tocca: qui è tutto condonato", ha spiegato ai cronisti intervenuti in via di Roccabernarda per la conferenza stampa del ministro dell' Interno e del presidente della Regione Lazio. "Ha ragione Guerino - confermano a Il Fatto sia dall' Agenzia regionale per i Beni confiscati alla mafia che dal Municipio VII -. Lui è in regola".

LA VILLA DI GUERINO CASAMONICA

(…) Ma Guerino sembra esser stato molto fortunato nelle sue pratiche, visto che l' ufficio condoni di Roma Capitale è una vera bolgia. A oggi, infatti, su oltre 400 mila richieste di sanatoria, totali e parziali, presentate dal 1983 agli uffici distaccati di via di Decima, ne sono state esaminate e risolte meno di 200 mila, al ritmo di appena 10 mila concessioni l' anno. Con gente che aspetta il proprio turno anche da 15 anni. (…)

2 - VILLA CASAMONICA ADDIO «ORA UN PARCO PUBBLICO CON SCACCHI E PATTINAGGIO»

Alessia Marani per “il Messaggero”

demolizione villa casamonica 2 salvini e zingaretti alla demolizione della villa dei casamonica 2

Un' area di mille metri quadrati, 300 interni già suddivisi per ricavarne quattro appartamenti: ma tra un mese della villa fatta costruire dai Casamonica in via Roccabernarda 15, dietro l' Anagnina, rimarrà solamente polvere. Poi già è tutto pronto per allestirvi un parco pubblico. Il progetto è allo studio del Dipartimento Lavori pubblici, stazione unica appalti della Regione Lazio, guidato dall' ingegnere Wanda D' Ercole, già in prima linea per il dopo terremoto ad Amatrice. Venerdì sarà pronta una bozza definitiva.

Il presidente Nicola Zingaretti era già venuto a quest' indirizzo a giugno per consegnare le chiavi della cancellata al comitato di quartiere che al momento ha a disposizione una parte dell' area, su cui è stata realizzato uno spazio-eventi riparato da una tettoia di legno.

giuseppe conte a casa casamonica

Ieri è entrata in azione la ruspa del XXI reggimento dell' Esercito, alla presenza anche del ministro dell' Interno Matteo Salvini. Accanto alla villa gialla da smantellare, sorge un' altra costruzione, quella che in zona era considerata la «dependance» di Giuseppe Casamonica - fratello di zio Vittorio, il cui funerale show nel 2015 sollevò indignazione - e di una figlia. «Non ci abitavano - raccontano i residenti - ma qui ospitavano dei parenti oppure ci organizzavano delle feste».

RACCOLTA LIBRI

la demolizione delle ville dei casamonica 14

Dopo la confisca, ospiterà una biblioteca aperta al pubblico, a disposizione degli abitanti e delle famiglie di quest' angolo di Capitale, terra di frontiera, ai confine con i Castelli Romani. Ma anche questo edificio, come la villa, dopo la confisca, nel 2013, fu razziato all' interno: via pavimenti, sanitari, porte, infissi, finestre e impianti, ossia tutto ciò che poteva renderla immediatamente fruibile a scopi sociali. Adesso bisognerà farla tornare agibile, avviare i lavori per la sua trasformazione in biblioteca. Dopodiché occorrerà anche riempire gli scaffali di volumi.

la demolizione delle ville dei casamonica 16

«Al momento, di libri, ne abbiamo pochi - dicono dal comitato di quartiere Campo Romano Casalotto, che conta una quarantina di aderenti - per cui lanciamo un appello: chi ha dei testi nuovi o seminuovi da dare via può portarceli presso la nostra sede, in via Campo Romano 47». Per la villa, invece, che sorge su un uso civico in capo al comune di Frascati, si è deciso per l' abbattimento.

«Presto indiremo la gara per il nuovo parco e la biblioteca - ha detto Zingaretti - l' appuntamento è per rivederci prima dell' estate prossima per brindare alla nuova vita del quartiere». La bozza definitiva del progetto per il parco verrà presentata al comitato cittadino entro venerdì.

GIUSEPPE CONTE NELLE VILLE CASAMONICA

Non conterrà solamente giostre - perché scivoli e altalene sono presenti anche in un altro parco pubblico della zona - ma un campetto per giochi di gruppo, una pista di pattinaggio, un' area con tavolini dedicati agli scacchi e zona wifi.

«Perché il nostro obiettivo - spiegano ancora i residenti - è dare uno spazio anche ad adolescenti e liceali, dove vedersi e potere passare del tempo insieme, magari anche con la loro mamme o i loro papà che, nel frattempo, scambiano qualche parola».

GLI ALTRI BENI

demolizione villa casamonica 1

Sull' altro lato della strada c' è già una villa strappata ai Casamonica utilizzata oggi come centro per l' assistenza di bambini autistici. Nelle prossime settimane la Regione prenderà in gestione altri 40 beni confiscati di un pacchetto di 490, tra i quali anche la villa abitata da Massimo Carminati a Sacrofano.

blitz contro i casamonica 8

Nel VII Municipio, dove stanotte verrà abbattuta l' ultima delle 8 villette abusive occupate da altri Casamonica al Quadraro, presto un ristorante tolto alla mala sulla via Tuscolana verrà convertito a centro di ristorazione e formazione gestito da soggetti fragili seguiti dai servizi sociali, mentre in via Poggi d' Oro un altro locale verrà destinato al reinserimento di donne uscite dalle case-famiglia. Peccato che dei 20 milioni messi a bando dal 2014 dall' assessorato regionale alla Casa per le demolizioni, i Comuni del Lazio ne abbiano usufruito solo per un milione, zero il Campidoglio.

