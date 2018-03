LE CASE DEGLI ORRORI - INSTAGRAM RACCOGLIE MOLTE FOTO DI CASE IMMACOLATE E APPARTAMENTI DI LUSSO MA C'È UN PROFILO DEDICATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ARREDI PACCHIANI E AI DESIGN CASALINGHI PIÙ IMPROBABILI DI SEMPRE: DALLA CUCINA IN PELLE AL CAMINETTO INFERNALE - LARGO AL CATTIVO GUSTO! (GALLERY)

DAGONEWS

Instagram è il luogo deputato per chi ama il design ed è alla ricerca di una fonte d'ispirazione per la propria casa e ogni giorno qui vengono condivise miriadi di abitazioni immacolate e appartamenti di lusso patinati.

Una fanatica dell’interior design però ha deciso di andare controcorrente e creare un profilo dedicato esclusivamente alle case arredate male.

Sul profilo “Please Hate These Things” si trovano le abitazioni più brutte del mondo e per quanto kitsch, rétro o bizzarre, di fronte a queste scelte stilistiche ogni forma di buon gusto urla vendetta.

Dalla cucina ricoperta interamente in pelle al caminetto infernale, questi arredamenti provenienti da ogni parte del mondo sono decisamente discutibili.

camera da letto rosa caminetto infernale il divano da discoteca caminetto infernale 2 il salotto oceanico il letto in piscina piano cucina ingombrante Una cucina barocca la casa dei flinstones jacuzzi profondo rosso cucina in pelle cucina di mogano cameretta con piscina