VIDEO: GIORGIO CROCE NANNI ‘TRASFORMA’ IL VIDEO STRACULT DELLA SIGNORA DI CASERTA. UN FANTASTICO MASH-UP CON ‘AMERICAN SNIPER’

In queste ore sta diventando virale un video e il relativo tormentone “Agg pagato senza sconto!”. Protagonista del filmato è una arrabbiatissima cliente di Silvian Heach che è tornata per farsi cambiare un capo. Qualcuno identifica il negozio al Reggia outlet di Caserta. La parlata della signora, che sfoggia un marcato accento campano, avvalorerebbe la localizzazione.

La cliente va su tutte le furie perché ha comprato un abito per un’occasione importante, una cerimonia con 150 invitati in cui faceva da testimone. Peccato che il vestito (pare che sia stato acquistato al prezzo di 170 euro) secondo la donna abbia stinto macchiando “la pelliccetta” e la signora abbia fatto una brutta figura: “I agg fatt na figur i meerd annanz a cientcinquanta przun!” spiega in modo colorito. La donna urla spiegando che “Agg pagato senza sconto!”, ovvero non in saldo.

Il clou della scenata condita con urla e minacce arriva con l’arrivo della sicurezza. La signora intima a tutti di non toccarla e alla fine sviene. C’è chi sottolinea che i modi della signora non siano stati rispettosi nei confronti di cassiere e commesse, chi invece difende la cliente che ha solo cercato di far valere i propri diritti:

Sicuramente la signora non é la regina Elisabetta. Ma come fate a criticare una persona perché é andata a comprare un vestito per una festa non nel negozio di classe e chic, ma in una boutique economica. Magari la signora I soldi per fare la chic non lo ha.

E cmq, anche io sarei stata furibonda (non così, ma lo sarei stata). Ed é qui in Italia che vige la convinzione che il cliente non ha mai ragione, a meno che non prova il contrario (cosa che a volte é impossibile). In Inghilterra si sarebbero ripresi il vestito, scusati e ridato i soldi. Stop. Fine della discussione. Perché alla fine tu vuoi che il cliente torni e non vada in giro a dire quanto i tuoi capi facciano schifo

"Non credo questo video sia il migliore metodo per fare pubblicità, produciamo 6 milioni di capi al mondo e abbiamo 4mila negozi che danno ben altra visibilità. Il prodotto è diffuso su ampia scala". La manager di "Silvian Heach" replica durante un'intervista a Gianni Simioli della Radiazza al video virale in cui una cliente protesta per alcuni difetti riscontrati nell'abito acquistato: "In una minima casistica ci può stare che un capo possa avere dei problemi - spiega - la nostra policy è che al centro di tutto ci siano i clienti. Purtroppo a volte riscontriamo difficoltà con clienti che vengono prevenuti o agitati, diventa quasi

complicato far capire la disponibilità dell'azienda.

La signora è arrivata in negozio agitata, è entrata lanciando cose, c'era questo atteggiamento. Abbiamo cercato di calmare gli animi ma la cliente, presa dalla sua ira, è andata via senza lasciarci i suoi contatti. Confermo tuttavia la nostra massima disponibilità a farci scusare per l'accaduto. Siamo pronti a darle il nostro supporto"