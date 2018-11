CATTEDRA BOLLENTE – UN PROFESSORE CINESE PROIETTA PER ERRORE UN FILM PORNO IN CLASSE AL POSTO DI UN DOCUMENTARIO: GLI STUDENTI SCOPPIANO A RIDERE E L’UOMO, VISIBILMENTE IMBARAZZATO, CORRE AI RIPARI SMANETTANDO NERVOSAMENTE AL COMPUTER – LA SCENA, CARICATA SUI SOCIAL, È VIRALE… (VIDEO)

DAGONEWS

porno in classe 3

Chissà per quanti anni questa storia continuerà a essere tramandata di studente in studente. Una scena sicuramente indimenticabile per i testimoni, ma ancora di più per il professore travolto dall’onta di aver proiettato per errore un film porno in classe.

Le immagini, girate in Cina, sono state pubblicate su LiveLeak e sono diventate virali: nel filmato si vedono le immagini proiettate, gli studenti che non riescono a smettere di ridere e il professore che corre a bloccare il video, smanettando nervosamente al computer.

porno in classe 2

porno in classe 1

Una scena esilarante che era destinata a non passare inosservata.