Per mesi hanno continuato a fare sesso all’insaputa di tutti. Ma quella tresca non era un segreto che poteva durare per sempre, così come i loro spostamenti non potevano passare inosservati. Dopo appena tre mesi Jennifer Walsh, insegnante 26enne di Cincinnati, è stata smascherata e incriminata per aver fatto sesso con una studentessa di 17 anni.

Secondo la polizia la relazione tra le due è andata avanti da agosto fino a ottobre. Poi qualcuno deve essersi accorto di quel rapporto intimo che si era creato e ha rivelato di aver notato qualche effusione di troppo.

È bastato questo alla polizia per far scattare le indagini che hanno portato al sequestro del pc e del telefonino dell’insegnante: in quei dispositivi c’era tutta la loro storia e per gli investigatori non è stato difficile ricostruire un rapporto fatto di incontri fugaci e sesso.

La prof, adesso, è stata sospesa dalla scuola ed è in attesa di giudizio. A testimoniare contro di lei, in aula, ci saranno anche alcune compagne di classe della ragazza: cinque testimonianze che saranno fondamentali per ricostruire i tasselli mancanti di quel rapporto proibito.

