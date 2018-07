24 lug 2018 14:09

A CAVALIERE UBRIACO, VIA LA PATENTE! – NEL CANAVESE UN UOMO DI 45 ANNI È STATO DENUNCIATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DOPO ESSERE STATO AVVISTATO MENTRE VAGAVA A ZIGZAG IN SELLA AL SUO CAVALLO – LA POLIZIA NON HA DOVUTO FATICARE PER FERMARLO, VISTO CHE QUANDO È ARRIVATA L’UOMO ERA STATO DISARCIONATO