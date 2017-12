CAVALIERI SENZA CAVALLO - RINGO STARR E L’EX “BEE GEES” BARRY GIBB RICEVERANNO DALLA MONARCHIA BRITANNICA IL TITOLO DI “SIR” - IL BATTERISTA E’ IL SECONDO DEI “BEATLES”, DOPO PAUL MCCARTNEY, A OTTENERE L’ONORIFICENZA

Dal “Corriere della Sera”

PAUL MCCARTNEY RINGO STARR

L'anno nuovo porta a Ringo Starr e a Barry Gibb il titolo di «Sir». L' ex batterista dei Beatles e il più anziano (e unico ancora in vita) dei Bee Gees sono infatti tra le celebrità che verranno insignite del «cavalierato» concesso dalla monarchia britannica. La lista delle personalità destinate a diventare «cavalieri» per meriti o coraggio viene resa nota alla vigilia dell' anno nuovo e in giugno, in occasione del compleanno della regina Elisabetta. Ringo Starr è il secondo Beatle, dopo Paul McCartney, a ottenere l'onorificenza.

ringo starr BARRY GIBB BARRY GIBB